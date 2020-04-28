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2020-04-28T15:51
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Очную встречу глав МИД БРИКС запланировали на июнь
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РИА Новости

Очную встречу глав МИД БРИКС запланировали на июнь

15:51 28.04.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Очная встреча министров иностранных дел стран БРИКС запланирована на июнь, сроки пока не переносятся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Только что состоялась очень содержательная, конкретная видеоконференция министров иностранных дел стран-участниц БРИКС, она состоялась по инициативе РФ. Мы являемся в этом году председателями в БРИКС", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам неформального СМИД БРИКС в формате видеоконференции.
Он отметил, что в условиях, когда целый ряд мероприятий вынужденно откладывается по причине распространения коронавирусной инфекции, страны БРИКС решили провести внеочередное заседание БРИКС, посмотреть, какой вклад в международные усилия по борьбе с этой угрозой могут внести пять наших стран.
"Эта видеоконференция не отменяет основного полноценного заседания совета министров иностранных дел пятерки, которое запланировано на июнь, пока мы эти сроки сохраняем, но, разумеется, будем их корректировать при необходимости, если того потребует эпидемиологическая ситуация", - подчеркнул министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
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