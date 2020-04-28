Власти Черногории планируют открыть отели и рестораны 18 мая

Вид на город Котор и Которский залив в Черногории

БЕЛГРАД, 28 апр – РИА Новости. Правительство Черногории планирует открыть отели и рестораны 18 мая в рамках смягчения мер против распространения коронавируса, заявил премьер Душко Маркович.

По данным Института общественного здоровья Черногории на вторник, число выявленных больных COVID-19 с начала пандемии составляет 321 человек, семеро скончались. Под медицинским надзором находятся 1,9 тысячи человек.

"Ключевое ослабление ограничительных мер запланировано на 4 мая, когда все малые и средние предприятия начнут работу в полном объеме. Следующая фаза экономического ускорения и новой деятельности – 18 мая, когда запустим работу ресторанов, отелей, кафе и клубов, и уверен, что таким образом начнем возвращать к жизни всю страну, а наш хозяйственный, творческий, гражданский и личный потенциал направим на восстановление", — цитирует кабмин Марковича.

Наиболее пострадавшей от пандемии отрасли черногорской экономики — туризму — глава правительства пообещал финансовую помощь из бюджета.

"Недопонята озвученная цифра в пять миллионов евро поддержки турбизнесу. Это только участие в зарплатах сотрудников отрасли за два месяца, которые возьмет на себя государство — минимальный размер оплаты труда и 100 процентов отчислений налогов и сборов", — сказал черногорский премьер и добавил, что больший финансовый пакет помощи туризму прорабатывается сейчас с банками и инвестиционным фондом развития страны.

Маркович отметил, что открытие границ для иностранных туристов зависит от других государств, а Черногория открыла морские границы, поэтому ожидает, что "марины (яхтенные стоянки) в предстоящем времени будут полны яхт из разных стран".