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Туризм
2020-04-28T16:26
https://ria.ru/20200428/1570689683.html
Власти Черногории планируют открыть отели и рестораны 18 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/149793/36/1497933663_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2c4c0a956f8e0a35806c22d9c8978627.jpg
РИА Новости

Власти Черногории планируют открыть отели и рестораны 18 мая

16:15 28.04.2020 (обновлено: 16:26 28.04.2020)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВид на город Котор и Которский залив в Черногории
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 28 апр – РИА Новости. Правительство Черногории планирует открыть отели и рестораны 18 мая в рамках смягчения мер против распространения коронавируса, заявил премьер Душко Маркович.
По данным Института общественного здоровья Черногории на вторник, число выявленных больных COVID-19 с начала пандемии составляет 321 человек, семеро скончались. Под медицинским надзором находятся 1,9 тысячи человек.
"Ключевое ослабление ограничительных мер запланировано на 4 мая, когда все малые и средние предприятия начнут работу в полном объеме. Следующая фаза экономического ускорения и новой деятельности – 18 мая, когда запустим работу ресторанов, отелей, кафе и клубов, и уверен, что таким образом начнем возвращать к жизни всю страну, а наш хозяйственный, творческий, гражданский и личный потенциал направим на восстановление", — цитирует кабмин Марковича.
Наиболее пострадавшей от пандемии отрасли черногорской экономики — туризму — глава правительства пообещал финансовую помощь из бюджета.
"Недопонята озвученная цифра в пять миллионов евро поддержки турбизнесу. Это только участие в зарплатах сотрудников отрасли за два месяца, которые возьмет на себя государство — минимальный размер оплаты труда и 100 процентов отчислений налогов и сборов", — сказал черногорский премьер и добавил, что больший финансовый пакет помощи туризму прорабатывается сейчас с банками и инвестиционным фондом развития страны.
Маркович отметил, что открытие границ для иностранных туристов зависит от других государств, а Черногория открыла морские границы, поэтому ожидает, что "марины (яхтенные стоянки) в предстоящем времени будут полны яхт из разных стран".
Ранее Черногория приостановила авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение, закрыла границы для въезда иностранцев в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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