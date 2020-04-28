Эксперт оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Намерение Польши арестовать активы оператора "Северного потока-2" выглядят как попытка экономического шантажа, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Намерение Польши арестовать активы оператора "Северного потока-2" выглядят как попытка экономического шантажа, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин

Заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский во вторник в интервью изданию Wprost заявил, что выступает за арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, если "Газпром" не заплатит нефтегазовой компании PGNiG 1,5 миллиарда долларов, причитающиеся ей по решению Стокгольмского арбитража. По его мнению, это может затормозить процесс строительства газопровода " Северный поток-2 ". В компании-операторе "Северного потока-2", Nord Stream 2 AG, РИА Новости заявили, что не знают о каких-либо судебных процессах, которые позволили бы Польше затормозить проект.

По мнению эксперта, это по сути объявление торговой войны. "Я думаю, это какой-то шантаж. Им хочется получить какой-то финансовый контроль над газопроводом и, соответственно, прибыль не только от использования своей территории. Скорее всего, это пропагандистская попытка давления, не более того", - сказал Капустин РИА Новости.

Эксперт напомнил, что компания-оператор "Северного потока-2" заявила, что не знает о каких-либо процессах, которые могли бы затронуть активы. "Если там есть какие-то судебные решения, то сначала надо их получить. Односторонние же действия подрывают судебное решение, поэтому у России появляется право на ответные действия", - отметил он.

"Мне кажется, что подобные действия польских властей могут вызвать ответную реакцию российских, которые могут в порядке компенсации " Газпрому ", если тот обратится, соответствующим образом арестовывать на адекватную сумму имущество, принадлежащее Польше и её госкомпаниям", - полагает он.

Капустин пояснил, что обычно международный арбитраж, который рассматривает подобные споры между государствами и компаниями об оплате поставок или использовании территории для транзита, может оценивать потери или ущерб, но не предусматривать способ оплаты - способ оплаты решается самими сторонами. "Если польские власти используют озвученный метод, то это будет равно экспроприации, поскольку данное судебное решение, видимо, ничего подобного не предусматривает", - сказал он.