В Японии выявили 275 новых случаев коронавируса

Данные включают 712 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess, который с февраля долгое время простоял на карантине в порту к югу от Токио. Из них 13 человек скончались.
В Токио выявлено 4059 инфицированных, что на 112 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.