В Якутии прибывших из других регионов будут отслеживать по геолокации

ЯКУТСК, 28 апр - РИА Новости. Граждан на самоизоляции, прибывших в Якутию из других регионов, будут контролировать по геолокации, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.

"Контроль за соблюдением режима самоизоляции прибывшими в республику из других регионов, контактировавшими с заболевшими коронавирусной инфекцией и совместно проживающими с ними гражданами будет осуществляться с помощью геолокации", - рассказали в оперштабе.

Как пояснили власти, дважды в день эти люди будут получать SMS-сообщения с номера ECOR112. При получении сообщения они обязаны направить ответ на номер 112 в течение пяти минут (бесплатно). Таким образом, система 112 позволит определить местонахождение лица, фиксируя нарушение или соблюдение режима обязательной самоизоляции на дому.