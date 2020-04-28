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2020-04-28T15:49
https://ria.ru/20200428/1570689347.html
В Якутии прибывших из других регионов будут отслеживать по геолокации
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РИА Новости

В Якутии прибывших из других регионов будут отслеживать по геолокации

15:49 28.04.2020
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкОкрестности города Якутска
Окрестности города Якутска
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ЯКУТСК, 28 апр - РИА Новости. Граждан на самоизоляции, прибывших в Якутию из других регионов, будут контролировать по геолокации, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.
"Контроль за соблюдением режима самоизоляции прибывшими в республику из других регионов, контактировавшими с заболевшими коронавирусной инфекцией и совместно проживающими с ними гражданами будет осуществляться с помощью геолокации", - рассказали в оперштабе.
Как пояснили власти, дважды в день эти люди будут получать SMS-сообщения с номера ECOR112. При получении сообщения они обязаны направить ответ на номер 112 в течение пяти минут (бесплатно). Таким образом, система 112 позволит определить местонахождение лица, фиксируя нарушение или соблюдение режима обязательной самоизоляции на дому.
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15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
Ранее сообщалось, что в городе Якутске люди старше 65 лет ежедневно совершают поездки в автобусах, нарушая режим самоизоляции, на улицах по-прежнему много людей, полицейскими составлено более 100 административных протоколов.
В Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, Мирнинском, Ленском, Алданском и Нерюнгринском районах, где действует режим полной самоизоляции, с 28 апреля ввели масочный режим в общественных местах и в общественном транспорте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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