Лавров рассказал о подготовке видеосаммита Совбеза ООН

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия была готова провести видеосаммит "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН на этой неделе, но другим странам нужно еще время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет видеоконференции лидеров стран - постоянных членов Совета безопасности ООН, который также планируется по теме коронавируса, пока конкретной даты нет. Мы были готовы проводить это мероприятие на текущей неделе. Как я понимаю, у некоторых других стран есть необходимость дополнительно изучить ситуацию", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам неформального СМИД БРИКС в формате видеоконференции.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
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