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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T16:08
https://ria.ru/20200428/1570689284.html
Россия намерена продолжить поддерживать ВОЗ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570689382_0:108:3257:1940_1036x0_80_0_0_1fb832009124c6e2fba3cd01fa5e9d0e.jpg
РИА Новости

Россия намерена продолжить поддерживать ВОЗ

15:48 28.04.2020 (обновлено: 16:08 28.04.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия продолжит оказывать поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается Всемирной организации здравоохранения, как я уже сказал, наше общее (стран БРИКС - ред.) мнение, что это очень важный инструмент. Сейчас это уникальная площадка, куда стекается вся информация, факты, которые имеются в наличии у различных государств. Конечно же, это структура, в которой собраны лучшие профессионалы из всех стран без исключения, в том числе из Соединенных Штатов", - сказал Лавров по итогам неформального саммита глав МИД БРИКС в онлайн-формате.
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"Мы продолжим оказывать поддержу Всемирной организации здравоохранения, независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать свое отношение к ее деятельности", - отметил Лавров.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное финансирование ВОЗ. Президент США Дональд Трамп в апреле объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Администрация Трампа обвиняет организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса COVID-19.
Накануне МИД Китая объявил, что правительство КНР выделит ВОЗ еще 30 миллионов долларов на борьбу с пандемией COVID-19, в марте Китай выделил ВОЗ 20 миллионов долларов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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