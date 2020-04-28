Россия намерена продолжить поддерживать ВОЗ

"Что касается Всемирной организации здравоохранения, как я уже сказал, наше общее (стран БРИКС - ред.) мнение, что это очень важный инструмент. Сейчас это уникальная площадка, куда стекается вся информация, факты, которые имеются в наличии у различных государств. Конечно же, это структура, в которой собраны лучшие профессионалы из всех стран без исключения, в том числе из Соединенных Штатов", - сказал Лавров по итогам неформального саммита глав МИД БРИКС в онлайн-формате.