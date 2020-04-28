Россия намерена продолжить поддерживать ВОЗ

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия продолжит оказывать поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается Всемирной организации здравоохранения, как я уже сказал, наше общее (стран БРИКС - ред.) мнение, что это очень важный инструмент. Сейчас это уникальная площадка, куда стекается вся информация, факты, которые имеются в наличии у различных государств. Конечно же, это структура, в которой собраны лучшие профессионалы из всех стран без исключения, в том числе из Соединенных Штатов", - сказал Лавров по итогам неформального саммита глав МИД БРИКС в онлайн-формате.
"Мы продолжим оказывать поддержу Всемирной организации здравоохранения, независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать свое отношение к ее деятельности", - отметил Лавров.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное финансирование ВОЗ. Президент США Дональд Трамп в апреле объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Администрация Трампа обвиняет организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.