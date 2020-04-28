Лепс рассказал, как на самоизоляции записывает песни Высоцкого

"Наконец-то. Вот, может, для меня это и к лучшему – я могу спеть целую кучу произведений, те, которые уже были отложены несколько лет назад. Вот сейчас усиленно занимаемся выпуском песен Владимира Семеновича Высоцкого, вот пару альбомов мы уже выпустили", - рассказал Лепс на онлайн-конференции.

Он отметил, что этот проект возможно реализовать во время самоизоляции, потому что он не требует участия многих людей. "Все, так сказать, на "удаленке". К тому же этот альбом, в том-то и дело, что он довольно интересен тем, что там просто гитара и просто голос... Там нет людей, которые играют", - пояснил Лепс.