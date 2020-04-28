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Культура
2020-04-28T15:48
https://ria.ru/20200428/1570689245.html
Лепс рассказал, как на самоизоляции записывает песни Высоцкого
https://cdn22.img.ria.ru/images/155161/78/1551617806_0:335:2966:2003_1036x0_80_0_0_b73eb15bb046254a99bc4e95cbdd27f6.jpg
РИА Новости

Лепс рассказал, как на самоизоляции записывает песни Высоцкого

15:48 28.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Певец Григорий Лепс . Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Певец Григорий Лепс рассказал, что во время самоизоляции готовит цикл песен Владимира Высоцкого, уже готовы несколько альбомов.
"Наконец-то. Вот, может, для меня это и к лучшему – я могу спеть целую кучу произведений, те, которые уже были отложены несколько лет назад. Вот сейчас усиленно занимаемся выпуском песен Владимира Семеновича Высоцкого, вот пару альбомов мы уже выпустили", - рассказал Лепс на онлайн-конференции.
Он отметил, что этот проект возможно реализовать во время самоизоляции, потому что он не требует участия многих людей. "Все, так сказать, на "удаленке". К тому же этот альбом, в том-то и дело, что он довольно интересен тем, что там просто гитара и просто голос... Там нет людей, которые играют", - пояснил Лепс.
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КультураГригорий ЛепсВладимир Высоцкий (автор песен)
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