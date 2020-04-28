Юрист назвал проект о наказании чиновников за хамство актуальным

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Поправки в КоАП, которые предусматривают наказание чиновников за оскорбления граждан, актуальны и позволят избегать социальных конфликтов, считает эксперт движения "Сильная Россия" адвокат Дмитрий Краснов.

"Единая Россия" разработала проект "о хамстве чиновников", поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают для госслужащих штрафы за оскорбления до 150 тысяч рублей и дисквалификацию, сообщил во вторник заместитель секретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн

"Закон своевременный. Чиновники обязаны находиться в определенных рамках для нормального функционирования жизни народа", - заявил Краснов РИА Новости.

Неуважение чиновников к народу приводит к серьезным социальным конфликтам, ведь они с пренебрежением отзываются, например, об инвалидах, заметил юрист.