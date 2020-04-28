В Югре введут цифровые пропуска для ряда категорий граждан

Ципорин в середине апреля сообщал, что власти региона в тестовом режиме запустили систему "Цифровое уведомление" для жителей, которые желают выйти из дома в условиях режима обязательной самоизоляции из-за коронавируса. Для получения такого пропуска необходимо оформить заявку на сайте sidimdoma.admhmao.ru или через приложение "Госуслуги Югры" - в специальную форму вписываются паспортные данные, время выхода из дома и причина нахождения на улице. С собой при выходе достаточно иметь паспорт.