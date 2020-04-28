В Югре введут цифровые пропуска для ряда категорий граждан

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 апр - РИА Новости. Информационную систему цифровых пропусков протестировали в Ханты-Мансийском автономном округе, теперь ее введут для ряда категорий граждан, в том числе для пенсионеров и госслужащих, заявил директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.
Ципорин в середине апреля сообщал, что власти региона в тестовом режиме запустили систему "Цифровое уведомление" для жителей, которые желают выйти из дома в условиях режима обязательной самоизоляции из-за коронавируса. Для получения такого пропуска необходимо оформить заявку на сайте sidimdoma.admhmao.ru или через приложение "Госуслуги Югры" - в специальную форму вписываются паспортные данные, время выхода из дома и причина нахождения на улице. С собой при выходе достаточно иметь паспорт.
Во вторник в ходе заседания регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса Ципорин сообщил, что "проведено тестирование системы", за это время электронными пропусками воспользовались свыше 21 тысячи граждан и более 6 тысяч юрлиц.
"На первом этапе предлагается запустить для госслужащих, работников органов власти, местного самоуправления, граждан старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, посещавших территории за пределами РФ, имевших контакт с лицами, находящимися под наблюдениями. В случае ухудшения ситуации предлагаем запускать второй этап - для всех граждан и организаций, которым разрешено работать в период повышенной готовности", - сказал он.
Губернатор Югры Наталья Комарова поручила Ципорину внести в правительство округа предложения для рассмотрения и введения системы "Цифровое уведомление" в регионе.
Режим обязательной самоизоляции в автономном округе действует до 1 мая, в Югре зарегистрировано 338 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, два человека скончались.