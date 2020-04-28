В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 24322

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Медики Португалии за сутки выявили 295 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших COVID-19 возросло до 24 322, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным на 28 апреля, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 948 (20 человек за сутки). Число выздоровевших увеличилось на 32 человек, до 1389.
Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 14 702 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 546 человек.
Действие режима чрезвычайного положения продлено до 2 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.