Шотландцам рекомендовали закрывать лицо в общественных местах

ЛОНДОН, 28 апр – РИА Новости, Мария Табак. Власти Власти Шотландии порекомендовали жителям региона в связи с эпидемией коронавируса закрывать в общественных местах лицо, вопреки тому, что британское правительство пока не рекомендует этого делать.

"Рекомендации, которые мы публикуем сегодня, ясно дают понять, что главное, что мы можем делать для ограничения распространения вируса, – это следовать рекомендации оставаться дома. Маски для лица – не замена этого. Обстоятельства, в которых мы рекомендуем людям закрывать лицо, – это если вы оказываетесь в закрытом пространстве с другими людьми, и там сложно соблюдать дистанцию в два метра", - заявила во вторник первый министр Шотландии Никола Стерджен

В качестве примеров таких ситуаций она привела транспорт и магазины.

Также первый министр Шотландии подчеркнула, что речь идет об обычных масках и шарфах.

"Я не говорю о специализированных медицинских масках, которые носят медики и сотрудники медицинских служб", - отметила Стерджен.

Правительство Великобритании заявляет, что вопрос о ношении масок изучается, но на данный момент достаточных научных данных для выпуска соответствующей рекомендации не имеется.

Общее число скончавшихся в Британии от коронавируса составляет 21 092 (накануне эта цифра равнялась 20 732), количество заболевших - 157 149 (152 840 накануне).