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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T15:42
https://ria.ru/20200428/1570688868.html
В Шотландии проверяют на COVID-19 всех пациентов больниц старше 70 лет
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045329_0:305:2986:1985_1036x0_80_0_0_bf55aca26c5028acd9ad279a52b66349.jpg
РИА Новости

В Шотландии проверяют на COVID-19 всех пациентов больниц старше 70 лет

15:42 28.04.2020
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© AP Photo / Andrew Milligan/PAПлакат с портретом Ван Гога и надписью "Просто иди домой", призывающий соблюдать самоизоляцию в Глазго, Шотландия
Плакат с портретом Ван Гога и надписью Просто иди домой, призывающий соблюдать самоизоляцию в Глазго, Шотландия
© AP Photo / Andrew Milligan/PA
Плакат с портретом Ван Гога и надписью "Просто иди домой", призывающий соблюдать самоизоляцию в Глазго, Шотландия
ЛОНДОН, 28 апр - РИА Новости, Денис Ворошилов. Шотландские медики начали брать анализы на коронавирус у всех поступающих в больницы людей старше 70 лет, сообщила первый министр региона Никола Стерджен.
"Все, кто старше 70 лет, и кто поступает в больницы, будут тестироваться на COVID-19, даже если у этих людей нет симптомов. Во время нахождения в больнице анализы (на коронавирус) у них будут браться каждые четыре дня", - сказала на пресс-конференции Стерджен.
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По ее словам, больничное тестирование позволит, в случае заражения коронавирусом, определить, передался ли пациентам COVID-19 уже после госпитализации.
Стерджен рассказала, что власти Шотландии расширяют объемы тестирования на коронавирус. В настоящее время в регионе анализы сдали более 20 тысяч медработников и членов их семей.
Говоря об эффективности ношения защищающих лицо масок и экранов, Стережен отметила, что правительство Шотландии обладает информацией о том, что "могут существовать преимущества ношения лицевой защиты в местах, где трудно сохранять дистанцию в два метра".
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"Люди должны оставаться дома, но если вам необходимо выйти на улицу, то защиту (маску или экран) следует надевать, чтобы предотвратить распространение (коронавируса)", - сказала глава региона, подчеркнув, что это не является обязательным и не рекомендуется для детей до двух лет и не касается медиков, использующих собственную защиту.
Всего в Шотландии, по данным на 28 апреля, зарегистрирован 10 721 случай заражения коронавирусом, 1 332 пациента скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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