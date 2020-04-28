В Шотландии проверяют на COVID-19 всех пациентов больниц старше 70 лет

Плакат с портретом Ван Гога и надписью "Просто иди домой", призывающий соблюдать самоизоляцию в Глазго, Шотландия

Плакат с портретом Ван Гога и надписью "Просто иди домой", призывающий соблюдать самоизоляцию в Глазго, Шотландия

© AP Photo / Andrew Milligan/PA Плакат с портретом Ван Гога и надписью "Просто иди домой", призывающий соблюдать самоизоляцию в Глазго, Шотландия

ЛОНДОН, 28 апр - РИА Новости, Денис Ворошилов. Шотландские медики начали брать анализы на коронавирус у всех поступающих в больницы людей старше 70 лет, сообщила первый министр региона Шотландские медики начали брать анализы на коронавирус у всех поступающих в больницы людей старше 70 лет, сообщила первый министр региона Никола Стерджен

"Все, кто старше 70 лет, и кто поступает в больницы, будут тестироваться на COVID-19, даже если у этих людей нет симптомов. Во время нахождения в больнице анализы (на коронавирус) у них будут браться каждые четыре дня", - сказала на пресс-конференции Стерджен.

По ее словам, больничное тестирование позволит, в случае заражения коронавирусом, определить, передался ли пациентам COVID-19 уже после госпитализации.

Стерджен рассказала, что власти Шотландии расширяют объемы тестирования на коронавирус. В настоящее время в регионе анализы сдали более 20 тысяч медработников и членов их семей.

Говоря об эффективности ношения защищающих лицо масок и экранов, Стережен отметила, что правительство Шотландии обладает информацией о том, что "могут существовать преимущества ношения лицевой защиты в местах, где трудно сохранять дистанцию в два метра".

"Люди должны оставаться дома, но если вам необходимо выйти на улицу, то защиту (маску или экран) следует надевать, чтобы предотвратить распространение (коронавируса)", - сказала глава региона, подчеркнув, что это не является обязательным и не рекомендуется для детей до двух лет и не касается медиков, использующих собственную защиту.

Всего в Шотландии, по данным на 28 апреля, зарегистрирован 10 721 случай заражения коронавирусом, 1 332 пациента скончались.