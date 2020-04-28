МИД получил 12 запросов на российскую помощь из-за коронавируса

Комментируя РИА Новости ситуацию, в МИД РФ указали, что "подтверждаем получение соответствующей ноты из йеменского посольства в Москве".

"Все эти обращения находятся в настоящее время на рассмотрении в профильных российских ведомствах",- заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.