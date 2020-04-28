МИД получил 12 запросов на российскую помощь из-за коронавируса

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. МИД РФ подтвердил получение ноты посольства Йемена с просьбой оказать помощь в борьбе с COVID-19. Аналогичный запросы поступили в адрес России из Алжира, Египта, Катара, Кувейта, Ливана, Ливии, Мавритании, Марокко, Палестины, Сирии, Судана и Туниса, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее посол Йемена в Москве сообщил Sputnik, что его страна обратилась с соответствующим запросом к российской стороне.
Комментируя РИА Новости ситуацию, в МИД РФ указали, что "подтверждаем получение соответствующей ноты из йеменского посольства в Москве".
"Что касается других стран Ближнего Востока и Северной Африки, то аналогичные запросы поступили в наш адрес из Алжира, Египта, Катара, Кувейта, Ливана, Ливии, Мавритании, Марокко, Палестины, Сирии, Судана и Туниса",- уточнили в министерстве.
"Все эти обращения находятся в настоящее время на рассмотрении в профильных российских ведомствах",- заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.