Минздрав сообщил об угрозе поражения мозга коронавирусом

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Новый Новый коронавирус может влиять на мозг, говорится в обновленных методических рекомендациях Минздрава.

"Диссеминация SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга", — сообщается в документе.

Кроме того, проблемы с обонянием на начальной стадии заражения могут являться симптомом поражения центральной нервной системы и отека слизистой оболочки носоглотки, предположили в Минздраве.

При этом отмечается, что многие детали происхождения и развития болезни еще подлежат дальнейшему изучению.

Опубликованный документ стал обновленной, шестой версией методических рекомендаций профильного ведомства по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Как уточнили в пресс-службе Минздрава: его выпустили только для медработников — самолечением заниматься нельзя.

По последним данным, в России COVID-19 обнаружили у 93 558 человек, от заболевания умерли 867 пациентов. В мире зафиксировали более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались. В российском оперштабе и Университете Джонса Хопкинса в США отметили, что среди десяти государств с наибольшим количеством больных в России самый низкий уровень смертности от новой инфекции.