В Испании ребенку одновременно пересадили шесть органов

Операция по пересадке желудка, печени, двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки, части толстой кишки и поджелудочной железы была проведена в мадридской больнице Hospital La Paz в конце февраля. В прошлую пятницу мальчика выписали из больницы.

По словам матери мальчика, ей сообщили, что с ее ребенком что-то не так, когда она была на 27-ой неделе беременности. "После одного из УЗИ мне сказали, что у ребенка гастрошизис (врождённый дефект передней брюшной стенки, при котором через расщелину из брюшной полости выпадают петли кишечника, иногда и другие органы - ред.)", - поделилась мать мальчика.