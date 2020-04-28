В США рекомендовали обеспечить социальную дистанцию для домашних животных

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовал владельцам домашних животных обеспечить социальную дистанцию между питомцами во время прогулок.

CDC рекомендует ограничить контакты домашних питомцев с другими животными на улице и призывает по возможности содержать кошек дома. Собак рекомендуют выгуливать на поводке на расстоянии не менее двух метров от других животных и людей. Власти также рекомендуют избегать парков для выгула собак или общественных мест, где собираются много людей с питомцами.

Если человек болен COVID-19, власти рекомендуют ему избегать контактов с животными, если это возможно. Если во время болезни необходимо заботиться о домашнем животном, CDC рекомендует носить тканевую маску для лица и мыть руки перед контактом.

Большая часть из небольшого количества животных с COVID-19, предположительно, заразились от контакта с инфицированным человеком. При этом риск распространения вируса от животных к человеку считается низким.

"В настоящий момент нет доказательств, что животные играют важную роль в распространении вируса, вызывающего COVID-19", - говорится в рекомендациях центра. И хотя точный источник текущей пандемии неизвестен, сейчас вирус преимущественного распространяется от человека к человеку.

Ранее коронавирус обнаружили в зоопарке нью-йоркского района Бронкс у львов и тигров, животные заразились от сотрудника зоопарка. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что коронавирусом в штате Нью-Йорк также заразились две кошки. Первая заболела через неделю после того, как у ее хозяина появились признаки ОРВИ, хотя коронавирус так и не подтвердился, она могла заразиться во дворе. Вторая, вероятно, заразилась от своего хозяина.