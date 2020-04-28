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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T15:33
https://ria.ru/20200428/1570688146.html
В США рекомендовали обеспечить социальную дистанцию для домашних животных
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567699578_0:331:3054:2048_1036x0_80_0_0_1f1dceb625725a298899a52358ea3d61.jpg
РИА Новости

В США рекомендовали обеспечить социальную дистанцию для домашних животных

15:32 28.04.2020 (обновлено: 15:33 28.04.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСобака в парке
Собака в парке
© РИА Новости / Максим Блинов
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Собака в парке. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовал владельцам домашних животных обеспечить социальную дистанцию между питомцами во время прогулок.
CDC рекомендует ограничить контакты домашних питомцев с другими животными на улице и призывает по возможности содержать кошек дома. Собак рекомендуют выгуливать на поводке на расстоянии не менее двух метров от других животных и людей. Власти также рекомендуют избегать парков для выгула собак или общественных мест, где собираются много людей с питомцами.
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Если человек болен COVID-19, власти рекомендуют ему избегать контактов с животными, если это возможно. Если во время болезни необходимо заботиться о домашнем животном, CDC рекомендует носить тканевую маску для лица и мыть руки перед контактом.
Большая часть из небольшого количества животных с COVID-19, предположительно, заразились от контакта с инфицированным человеком. При этом риск распространения вируса от животных к человеку считается низким.
"В настоящий момент нет доказательств, что животные играют важную роль в распространении вируса, вызывающего COVID-19", - говорится в рекомендациях центра. И хотя точный источник текущей пандемии неизвестен, сейчас вирус преимущественного распространяется от человека к человеку.
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Ранее коронавирус обнаружили в зоопарке нью-йоркского района Бронкс у львов и тигров, животные заразились от сотрудника зоопарка. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что коронавирусом в штате Нью-Йорк также заразились две кошки. Первая заболела через неделю после того, как у ее хозяина появились признаки ОРВИ, хотя коронавирус так и не подтвердился, она могла заразиться во дворе. Вторая, вероятно, заразилась от своего хозяина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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