В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 38416

Медики также отмечают, что число жертв новой коронавирусной инфекции в стране возросло на 48 - до 4 566 человек. Число госпитализированных пациентов составило 10,6 тысячи человек.

"Числа прошедших дней согласуются с картиной, что меры действуют. Число новых сообщений в день о госпитализированных пациентах все еще сокращается. Такая же ситуация относится к сообщениям о летальных исходах пациентов", - отмечается в релизе RIVM.