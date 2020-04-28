В одном из районов Тувы ввели режим ЧС из-за природного пожара

По данным правительства на утро вторника, в лесах республики действует три пожара на площади 4,8 тысячи гектаров. В правительстве региона сообщили, что в Дзун-Хемчикском районе действует пожар на площади около 630 гектаров. Пожар был обнаружен 21 апреля, аномально теплая погода и ветер способствовали распространению огня.