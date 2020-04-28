В одном из районов Тувы ввели режим ЧС из-за природного пожара

КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера введен в Дзун-Хемчикском районе Тувы из-за природного пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского правительства.
"Режим ЧС муниципального характера введен в Дзун-Хемчикском районе из-за пожаров", - сказала собеседница агентства.
По данным правительства на утро вторника, в лесах республики действует три пожара на площади 4,8 тысячи гектаров. В правительстве региона сообщили, что в Дзун-Хемчикском районе действует пожар на площади около 630 гектаров. Пожар был обнаружен 21 апреля, аномально теплая погода и ветер способствовали распространению огня.
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