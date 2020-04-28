Новый настоятель Елоховского собора епископ Фома попал в больницу

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Административного секретариата Московской патриархии, настоятель Елоховского собора епископ Павлово-Посадский Фома госпитализирован, при этом "ситуация под контролем", сообщил во вторник глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Говорил только что с епископом Павлово-Посадским Фомой, которого некоторые "недоСМИ" уже поспешили отправить на ИВЛ. Ну неужели нельзя не хайпить хотя бы на болезнях человеческих? Да, Владыка в больнице, но не на ИВЛ, ситуация под контролем. Просим молитв!" - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Он не уточнил, есть ли у епископа заражение коронавирусной инфекцией.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что епископ Фома госпитализирован с коронавирусом в больницу Одинцово, при этом якобы он вчера провел ночь на ИВЛ.
Прежний настоятель Богоявленского Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин скончался 21 апреля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
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