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Религия и мировоззрение
2020-04-28T15:35
https://ria.ru/20200428/1570687850.html
Новый настоятель Елоховского собора епископ Фома попал в больницу
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40707/64/407076483_0:361:1392:1144_1036x0_80_0_0_9cc3621b18f77f05c0374154faee54b5.jpg
РИА Новости

Новый настоятель Елоховского собора епископ Фома попал в больницу

15:28 28.04.2020 (обновлено: 15:35 28.04.2020)
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© РИА Новости / Юрий Артамонов / Перейти в фотобанкЕлоховский собор
Елоховский собор
© РИА Новости / Юрий Артамонов
Перейти в фотобанк
Елоховский собор. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Административного секретариата Московской патриархии, настоятель Елоховского собора епископ Павлово-Посадский Фома госпитализирован, при этом "ситуация под контролем", сообщил во вторник глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Говорил только что с епископом Павлово-Посадским Фомой, которого некоторые "недоСМИ" уже поспешили отправить на ИВЛ. Ну неужели нельзя не хайпить хотя бы на болезнях человеческих? Да, Владыка в больнице, но не на ИВЛ, ситуация под контролем. Просим молитв!" - написал Легойда в своем Telegram-канале.
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Он не уточнил, есть ли у епископа заражение коронавирусной инфекцией.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что епископ Фома госпитализирован с коронавирусом в больницу Одинцово, при этом якобы он вчера провел ночь на ИВЛ.
Прежний настоятель Богоявленского Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин скончался 21 апреля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
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