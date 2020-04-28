Новый настоятель Елоховского собора епископ Фома попал в больницу

"Говорил только что с епископом Павлово-Посадским Фомой, которого некоторые "недоСМИ" уже поспешили отправить на ИВЛ. Ну неужели нельзя не хайпить хотя бы на болезнях человеческих? Да, Владыка в больнице, но не на ИВЛ, ситуация под контролем. Просим молитв!" - написал Легойда в своем Telegram-канале.