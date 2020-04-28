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2020-04-28T19:12
https://ria.ru/20200428/1570687809.html
Мечтательный заяц и скрытая опасность: лучшие фото дикой природы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684841_0:156:1500:1000_1036x0_80_0_0_79036d00d3c38619000f1b8408f97d1c.jpg
РИА Новости

Мечтательный заяц и скрытая опасность: лучшие фото дикой природы

19:07 28.04.2020 (обновлено: 19:12 28.04.2020)
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Общество немецких фотографов-натуралистов выбрало победителей конкурса GDT Nature Photographer of the Year 2020. Из-за пандемии коронавируса жюри впервые не проводило ежегодного собрания и голосовало в онлайн-режиме. Работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : GNPY 2020, Peter Lindel, GDT

Гран-при конкурса получил Петр Линдел (Peter Lindel) из Дортмунда за "Мечтательного зайца". Однажды летним утром фотограф в поисках места для съемки забрел на грунтовую дорогу и заметил на лугу зайца — робкого, но любопытного. Кадр удался.

Работа Peter Lindel, победителя фотоконкурса GDT Nature Photographer of the Year 2020
1 из 15

Гран-при конкурса получил Петр Линдел (Peter Lindel) из Дортмунда за "Мечтательного зайца". Однажды летним утром фотограф в поисках места для съемки забрел на грунтовую дорогу и заметил на лугу зайца — робкого, но любопытного. Кадр удался.

© Фото : GNPY 2020, Peter Lindel, GDT
© Фото : GNPY 2020, Flurin Leugger, GDT

В номинации "Птицы" победил Флурин Леггер ( Flurin Leugger) и испуганные гуси.

Работа фотографа Flurin Leugger, победителя в категории Птицы в фотоконкурсе GDT Nature Photographer of the Year 2020
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В номинации "Птицы" победил Флурин Леггер ( Flurin Leugger) и испуганные гуси.

© Фото : GNPY 2020, Flurin Leugger, GDT
© Фото : GNPY 2020, Jens Cullmann, GDT

Лучшим в категории "Другие животные" жюри признало фото Йенса Кулманна (Jens Cullmann) "Опасность в грязи".

Работа фотографа Jens Cullmann, победителя в категории другие животные в фотоконкурсе GDT Nature Photographer of the Year 2020
3 из 15

Лучшим в категории "Другие животные" жюри признало фото Йенса Кулманна (Jens Cullmann) "Опасность в грязи".

© Фото : GNPY 2020, Jens Cullmann, GDT
© Фото : GNPY 2020, Britta Strack, GDT

Победу в специальной категории "Вода" присудили Бритте Страк (Britta Strack).

Работа фотографа Britta Strack, победителя в специальной категории Вода в фотоконкурсе GDT Nature Photographer of the Year 2020
4 из 15

Победу в специальной категории "Вода" присудили Бритте Страк (Britta Strack).

© Фото : GNPY 2020, Britta Strack, GDT
© Фото : GNPY 2020, Jan Piecha, GDT

У автора снимка "Любопытные взгляды" Яна Пьехи (Jan Piecha) — четвертое место в категории "Млекопитающие".

Работа фотографа Jan Piecha в категории Млекопитающие в фотоконкурсе GDT Nature Photographer of the Year 2020
5 из 15

У автора снимка "Любопытные взгляды" Яна Пьехи (Jan Piecha) — четвертое место в категории "Млекопитающие".

© Фото : GNPY 2020, Jan Piecha, GDT
© Фото : GNPY 2020, Radomir Jakubowski, GDT

В номинации "Растения и грибы" победил Радомир Якубовский (Radomir Jakubowski) с "Новой жизнью в мертвом лесу".

Работа фотографа Radomir Jakubowski в категории Растения и грибы в фотоконкурсе GDT Nature Photographer of the Year 2020
6 из 15

В номинации "Растения и грибы" победил Радомир Якубовский (Radomir Jakubowski) с "Новой жизнью в мертвом лесу".

© Фото : GNPY 2020, Radomir Jakubowski, GDT
© Фото : GNPY 2020, Benjain Waldmann, GDT

Приз за лучший пейзаж достался Бенджамину Уолдману (Benjain Waldmann).

Работа фотографа Benjain Waldmann, победителя в категории Пейзажи в фотоконкурсе GDT Nature Photographer of the Year 2020
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Приз за лучший пейзаж достался Бенджамину Уолдману (Benjain Waldmann).

© Фото : GNPY 2020, Benjain Waldmann, GDT
© Фото : GNPY 2020, Henry Jager, GDT

Третье место в номинации "Другие животные" жюри отдало Генри Ягеру (Henry Jager).

Работа фотографа Henry Jager в категории Другие животные в фотоконкурсе GDT Nature Photographer of the Year 2020
8 из 15

Третье место в номинации "Другие животные" жюри отдало Генри Ягеру (Henry Jager).

© Фото : GNPY 2020, Henry Jager, GDT
© Фото : GNPY 2020, Jan Piecha, GDT

В категории "Природная студия" победил Ян Пьеха (Jan Piecha) со снимком черного дрозда.

Работа фотографа Jan Piecha, победителя в категории Студия Природы в фотоконкурсе GDT Nature Photographer of the Year 2020
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В категории "Природная студия" победил Ян Пьеха (Jan Piecha) со снимком черного дрозда.

© Фото : GNPY 2020, Jan Piecha, GDT
© Фото : GNPY 2020, Stephan Fürnrohr, GDT

Второе место в категории "Природная студия" завоевал Стефан Фюрнрохр (Stephan Fürnrohr) за фото, сделанное в Гренландии.

Работа фотографа Stephan Fürnrohr в категории Студия Природы в фотоконкурсе GDT Nature Photographer of the Year 2020
10 из 15

Второе место в категории "Природная студия" завоевал Стефан Фюрнрохр (Stephan Fürnrohr) за фото, сделанное в Гренландии.

© Фото : GNPY 2020, Stephan Fürnrohr, GDT
© Фото : GNPY 2020, Birgit Potthoff, GDT

"Столкновение" принесло Биргит Поттхофф (Birgit Potthoff) третье место в категории "Вода".

Работа фотографа Birgit Potthoff в специальной категории Вода в фотоконкурсе GDT Nature Photographer of the Year 2020
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"Столкновение" принесло Биргит Поттхофф (Birgit Potthoff) третье место в категории "Вода".

© Фото : GNPY 2020, Birgit Potthoff, GDT
© Фото : GNPY 2020, Uwe Hasubek, GDT

Кадр Уве Хасубека (Uwe Hasubek) занял 10 место в номинации "Мастерская природы".

Работа фотографа Uwe Hasubek в категории Atelier Natur в фотоконкурсе GDT Nature Photographer of the Year 2020
12 из 15

Кадр Уве Хасубека (Uwe Hasubek) занял 10 место в номинации "Мастерская природы".

© Фото : GNPY 2020, Uwe Hasubek, GDT
© Фото : GNPY 2020, Mohammad Murad, GDT

"Светящейся лисе" Мохаммеда Мурада (Mohammad Murad) жюри отдало второе место в категории "Млекопитающие".

Работа фотографа Mohammad Murad в категории Млекопитающие в фотоконкурсе GDT Nature Photographer of the Year 2020
13 из 15

"Светящейся лисе" Мохаммеда Мурада (Mohammad Murad) жюри отдало второе место в категории "Млекопитающие".

© Фото : GNPY 2020, Mohammad Murad, GDT
© Фото : GNPY 2020, Christoph Kaula, GDT

"Утки" Кристофа Каула (Christoph Kaula) долетели до четвертого места в категории "Птицы".

Работа фотографа Christoph Kaula в категории Птицы в фотоконкурсе GDT Nature Photographer of the Year 2020
14 из 15

"Утки" Кристофа Каула (Christoph Kaula) долетели до четвертого места в категории "Птицы".

© Фото : GNPY 2020, Christoph Kaula, GDT
© Фото : GNPY 2020, Jose Fragozo, GDT

Второе место в номинации "Пейзажи" досталось Хосе Фрагозо (Jose Fragozo).

Работа фотографа Jose Fragozo в категории Пейзажи в фотоконкурсе GDT Nature Photographer of the Year 2020
15 из 15

Второе место в номинации "Пейзажи" досталось Хосе Фрагозо (Jose Fragozo).

© Фото : GNPY 2020, Jose Fragozo, GDT
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ФотографияФото
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