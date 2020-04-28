Мечтательный заяц и скрытая опасность: лучшие фото дикой природы

Гран-при конкурса получил Петр Линдел (Peter Lindel) из Дортмунда за "Мечтательного зайца". Однажды летним утром фотограф в поисках места для съемки забрел на грунтовую дорогу и заметил на лугу зайца — робкого, но любопытного. Кадр удался.
Гран-при конкурса получил Петр Линдел (Peter Lindel) из Дортмунда за "Мечтательного зайца". Однажды летним утром фотограф в поисках места для съемки забрел на грунтовую дорогу и заметил на лугу зайца — робкого, но любопытного. Кадр удался.
В номинации "Птицы" победил Флурин Леггер ( Flurin Leugger) и испуганные гуси.
В номинации "Птицы" победил Флурин Леггер ( Flurin Leugger) и испуганные гуси.
Лучшим в категории "Другие животные" жюри признало фото Йенса Кулманна (Jens Cullmann) "Опасность в грязи".
Лучшим в категории "Другие животные" жюри признало фото Йенса Кулманна (Jens Cullmann) "Опасность в грязи".
Победу в специальной категории "Вода" присудили Бритте Страк (Britta Strack).
Победу в специальной категории "Вода" присудили Бритте Страк (Britta Strack).
У автора снимка "Любопытные взгляды" Яна Пьехи (Jan Piecha) — четвертое место в категории "Млекопитающие".
У автора снимка "Любопытные взгляды" Яна Пьехи (Jan Piecha) — четвертое место в категории "Млекопитающие".
В номинации "Растения и грибы" победил Радомир Якубовский (Radomir Jakubowski) с "Новой жизнью в мертвом лесу".
В номинации "Растения и грибы" победил Радомир Якубовский (Radomir Jakubowski) с "Новой жизнью в мертвом лесу".
Приз за лучший пейзаж достался Бенджамину Уолдману (Benjain Waldmann).
Приз за лучший пейзаж достался Бенджамину Уолдману (Benjain Waldmann).
Третье место в номинации "Другие животные" жюри отдало Генри Ягеру (Henry Jager).
Третье место в номинации "Другие животные" жюри отдало Генри Ягеру (Henry Jager).
В категории "Природная студия" победил Ян Пьеха (Jan Piecha) со снимком черного дрозда.
В категории "Природная студия" победил Ян Пьеха (Jan Piecha) со снимком черного дрозда.
Второе место в категории "Природная студия" завоевал Стефан Фюрнрохр (Stephan Fürnrohr) за фото, сделанное в Гренландии.
Второе место в категории "Природная студия" завоевал Стефан Фюрнрохр (Stephan Fürnrohr) за фото, сделанное в Гренландии.
"Столкновение" принесло Биргит Поттхофф (Birgit Potthoff) третье место в категории "Вода".
"Столкновение" принесло Биргит Поттхофф (Birgit Potthoff) третье место в категории "Вода".
Кадр Уве Хасубека (Uwe Hasubek) занял 10 место в номинации "Мастерская природы".
Кадр Уве Хасубека (Uwe Hasubek) занял 10 место в номинации "Мастерская природы".
"Светящейся лисе" Мохаммеда Мурада (Mohammad Murad) жюри отдало второе место в категории "Млекопитающие".
"Светящейся лисе" Мохаммеда Мурада (Mohammad Murad) жюри отдало второе место в категории "Млекопитающие".
"Утки" Кристофа Каула (Christoph Kaula) долетели до четвертого места в категории "Птицы".
"Утки" Кристофа Каула (Christoph Kaula) долетели до четвертого места в категории "Птицы".
Второе место в номинации "Пейзажи" досталось Хосе Фрагозо (Jose Fragozo).
Второе место в номинации "Пейзажи" досталось Хосе Фрагозо (Jose Fragozo).