Мечтательный заяц и скрытая опасность: лучшие фото дикой природы

Гран-при конкурса получил Петр Линдел (Peter Lindel) из Дортмунда за "Мечтательного зайца". Однажды летним утром фотограф в поисках места для съемки забрел на грунтовую дорогу и заметил на лугу зайца — робкого, но любопытного. Кадр удался.