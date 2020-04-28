Intel передала двести медицинских кроватей нижегородским больницам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Международная компания Intel передала 200 специализированных медицинских кроватей больницам Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Нижнем Новгороде компания Intel предоставила 70 кроватей городской клинической больнице №5, 30 коек – инфекционной клинической больнице №2 и 20 – городской клинической больнице №29. Также 40 больничных кроватей были переданы в Борскую ЦРБ, по 20 кроватей – в Кстовскую и Павловскую центральные районные больницы.
"В это непростое время для нас крайне ценно, что крупный социально ответственный бизнес оказывает поддержку нижегородскому здравоохранению. Компания Intel, которая традиционно является нашим значимым партнером, передала больницам региона 200 новых современных медицинских кроватей. Они позволяют обеспечить комфорт и безопасность пациента, который, например, находится на искусственной вентиляции легких. Особенно важно, что это оборудование будет востребовано и после пандемии", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Операционный директор Intel в России и Скандинавии Дарья Кирьянова рассказала, что все койки оснащены автоматическими подъемными механизмами, которые позволяют менять положение пациента.
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"Наша компания делает все возможное, чтобы помочь региональному правительству в борьбе с пандемией. Более того, мы думаем и о технологических решениях. Речь идет о телемедицине и других технологиях, которые позволяют не только уменьшить физический контакт доктора и пациента, но и существенно снизить нагрузку медицинского персонала", – добавила Кирьянова.
На территории Нижегородской области зафиксированы 1663 случая заражения коронавирусной инфекцией, 158 излечившихся пациентов были выписаны из больницы, 9 пациентов скончались.
Расположенная в Нижнем Новгороде лаборатория Intel является одним из крупнейших центров исследований и разработок программного обеспечения Intel в Европе.
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