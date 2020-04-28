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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T15:37
https://ria.ru/20200428/1570687717.html
Intel передала двести медицинских кроватей нижегородским больницам
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РИА Новости

Intel передала двести медицинских кроватей нижегородским больницам

15:27 28.04.2020 (обновлено: 15:37 28.04.2020)
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© Фото : пресс-служба Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время осмотра новых специализированных медицинских кроватей, поставленных для Борской ЦРБ международной компанией Intel
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время осмотра новых специализированных медицинских кроватей, поставленных для Борской ЦРБ международной компанией Intel
© Фото : пресс-служба Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Международная компания Intel передала 200 специализированных медицинских кроватей больницам Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Нижнем Новгороде компания Intel предоставила 70 кроватей городской клинической больнице №5, 30 коек – инфекционной клинической больнице №2 и 20 – городской клинической больнице №29. Также 40 больничных кроватей были переданы в Борскую ЦРБ, по 20 кроватей – в Кстовскую и Павловскую центральные районные больницы.
"В это непростое время для нас крайне ценно, что крупный социально ответственный бизнес оказывает поддержку нижегородскому здравоохранению. Компания Intel, которая традиционно является нашим значимым партнером, передала больницам региона 200 новых современных медицинских кроватей. Они позволяют обеспечить комфорт и безопасность пациента, который, например, находится на искусственной вентиляции легких. Особенно важно, что это оборудование будет востребовано и после пандемии", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Операционный директор Intel в России и Скандинавии Дарья Кирьянова рассказала, что все койки оснащены автоматическими подъемными механизмами, которые позволяют менять положение пациента.
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15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
"Наша компания делает все возможное, чтобы помочь региональному правительству в борьбе с пандемией. Более того, мы думаем и о технологических решениях. Речь идет о телемедицине и других технологиях, которые позволяют не только уменьшить физический контакт доктора и пациента, но и существенно снизить нагрузку медицинского персонала", – добавила Кирьянова.
На территории Нижегородской области зафиксированы 1663 случая заражения коронавирусной инфекцией, 158 излечившихся пациентов были выписаны из больницы, 9 пациентов скончались.
Расположенная в Нижнем Новгороде лаборатория Intel является одним из крупнейших центров исследований и разработок программного обеспечения Intel в Европе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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