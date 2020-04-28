Intel передала двести медицинских кроватей нижегородским больницам

"В это непростое время для нас крайне ценно, что крупный социально ответственный бизнес оказывает поддержку нижегородскому здравоохранению. Компания Intel, которая традиционно является нашим значимым партнером, передала больницам региона 200 новых современных медицинских кроватей. Они позволяют обеспечить комфорт и безопасность пациента, который, например, находится на искусственной вентиляции легких. Особенно важно, что это оборудование будет востребовано и после пандемии", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Наша компания делает все возможное, чтобы помочь региональному правительству в борьбе с пандемией. Более того, мы думаем и о технологических решениях. Речь идет о телемедицине и других технологиях, которые позволяют не только уменьшить физический контакт доктора и пациента, но и существенно снизить нагрузку медицинского персонала", – добавила Кирьянова.