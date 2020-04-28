В Албании число жертв коронавируса достигло 30

БЕЛГРАД, 28 апр - РИА Новости. Число жертв нового коронавируса в Албании достигло 30 человек, с начала пандемии выявлено 750 больных, сообщило министерство здравоохранения.
Накануне сообщалось о 736 зараженных COVID-19 и 29 умерших гражданах.
"За сутки выявлено 14 новых случаев коронавируса, общее число больных достигло 750 человек. Всего с начала пандемии выздоровел 431 пациент, число жертв достигло 30 человек", - сообщил минздрав.
По данным албанских медиков 30-м умершим стал 52-летний житель города Круя.
Парламент Албании 23 апреля большинством голосов поддержал продление чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса до 23 июня.
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