Огонь с горящего склада в Новой Москве перешел на соседнее здание

Ликвидация возгорания в районе Рязановского шоссе в Новой Москве

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пламя от горящих поддонов в новой Москве перешло на соседнее здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Пламя от горящих поддонов в новой Москве перешло на соседнее здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России

Ранее пресс-служба главного управления МЧС по Москве сообщила о возгорании деревянных паллет в поселке Рязановское на площади 300 квадратных метров. Представитель экстренных служб столицы сказал РИА Новости, что площадь пожара увеличилась до 900 "квадратов". Сейчас пожар локализован.

"Частично загорание происходит на территории рядом расположенного одноэтажного здания", - сказали в ведомстве.

По данным представителя экстренных служб столицы, здание площадью 20 на 60 метров, в нем горит утеплитель.