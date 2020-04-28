В Новой Москве локализовали крупный пожар

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Возгорание деревянных поддонов в Рязановском поселении в новой Москве локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Ранее пресс-служба главного управления МЧС по Москве сообщила о возгорании деревянных паллет в поселке Рязановское на площади 300 квадратных метров. Представитель экстренных служб столицы сказал РИА Новости, что площадь пожара увеличилась до 900 "квадратов".
"Локализация пожара в 14.54", - уточнили в пресс-службе. Площадь пожара уменьшилась до 550 квадратных метров.
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