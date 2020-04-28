В Новой Москве локализовали крупный пожар

Ранее пресс-служба главного управления МЧС по Москве сообщила о возгорании деревянных паллет в поселке Рязановское на площади 300 квадратных метров. Представитель экстренных служб столицы сказал РИА Новости, что площадь пожара увеличилась до 900 "квадратов".