В "Р-Фарм" рассказали, почему крайне важно развивать здравоохранение

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Развитие инфраструктуры здравоохранения в России станет крайне важной задачей в ближайшие годы после окончания пандемии коронавируса, поскольку эпидемия несет в себе ряд негативных последствий, заявил председатель совета директоров и основатель компании "Р-Фарм" Алексей Репик, который также возглавляет организацию "Деловая Россия".
"Я бы сфокусировался на инфраструктуре для здравоохранения (после пандемии – ред.), потому что в здравоохранении мы наряду со смертностью от вируса, получаем как минимум два-три крайне вероятных негативных сценария", - сказал он, выступая на онлайн-конференции "Мир после коронавируса".
"Первое – смертность от тех заболеваний, которым не было уделено и не уделяется достаточно времени … резко вырастет при выходе из пика пандемии. Второе – мы все стали активнее использовать антибиотики, к ним возникнет резистентность", - сказал Репик.
"Третье – клинические исследования новых лекарств не от коронавируса практически остановились и прекратились, их невозможно реализовывать в текущих условиях", - продолжил он.
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Все это, уверен Репик, говорит о том, что спрос на инфраструктуру в области здравоохранения будет критически важен в ближайшие пять-семь лет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 93 558 человек, всего скончались от болезни 867 человек, выздоровели 8,46 тысячи.