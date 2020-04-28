В "Р-Фарм" рассказали, почему крайне важно развивать здравоохранение

"Я бы сфокусировался на инфраструктуре для здравоохранения (после пандемии – ред.), потому что в здравоохранении мы наряду со смертностью от вируса, получаем как минимум два-три крайне вероятных негативных сценария", - сказал он, выступая на онлайн-конференции "Мир после коронавируса".