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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T15:20
https://ria.ru/20200428/1570687287.html
В "Р-Фарм" рассказали, почему крайне важно развивать здравоохранение
https://cdn21.img.ria.ru/images/155833/68/1558336884_0:306:3096:2048_1036x0_80_0_0_9f2cdbd579bd13f07a43bb9843c0b0ad.jpg
РИА Новости

В "Р-Фарм" рассказали, почему крайне важно развивать здравоохранение

15:20 28.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАлексей Репик
Алексей Репик
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Алексей Репик . Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Развитие инфраструктуры здравоохранения в России станет крайне важной задачей в ближайшие годы после окончания пандемии коронавируса, поскольку эпидемия несет в себе ряд негативных последствий, заявил председатель совета директоров и основатель компании "Р-Фарм" Алексей Репик, который также возглавляет организацию "Деловая Россия".
"Я бы сфокусировался на инфраструктуре для здравоохранения (после пандемии – ред.), потому что в здравоохранении мы наряду со смертностью от вируса, получаем как минимум два-три крайне вероятных негативных сценария", - сказал он, выступая на онлайн-конференции "Мир после коронавируса".
"Первое – смертность от тех заболеваний, которым не было уделено и не уделяется достаточно времени … резко вырастет при выходе из пика пандемии. Второе – мы все стали активнее использовать антибиотики, к ним возникнет резистентность", - сказал Репик.
"Третье – клинические исследования новых лекарств не от коронавируса практически остановились и прекратились, их невозможно реализовывать в текущих условиях", - продолжил он.
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Все это, уверен Репик, говорит о том, что спрос на инфраструктуру в области здравоохранения будет критически важен в ближайшие пять-семь лет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 93 558 человек, всего скончались от болезни 867 человек, выздоровели 8,46 тысячи.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей РепикДеловая РоссияР-фармВОЗОбщество
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