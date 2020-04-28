Глава Приморья перечислит зарплату на поддержку медиков

"Олег Кожемяко уже дал поручение перечислить его зарплату на поддержку медиков, добавив, что любая помощь нашей медицине сейчас очень важна, например, в наших поликлиниках можно было бы установить стационарные приборы для термометрии на входе", - сказал Руденчик.