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2020-04-28T15:16
https://ria.ru/20200428/1570687039.html
Глава Приморья перечислит зарплату на поддержку медиков
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РИА Новости

Глава Приморья перечислит зарплату на поддержку медиков

15:16 28.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко дал поручение перечислить его зарплату на поддержку медиков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик.
Ранее председатель партии Дмитрий Медведев призвал членов ЕР направить месячную зарплату на помощь медработникам.
"Олег Кожемяко уже дал поручение перечислить его зарплату на поддержку медиков, добавив, что любая помощь нашей медицине сейчас очень важна, например, в наших поликлиниках можно было бы установить стационарные приборы для термометрии на входе", - сказал Руденчик.
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