Глава Приморья перечислит зарплату на поддержку медиков

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко дал поручение перечислить его зарплату на поддержку медиков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик.
Ранее председатель партии Дмитрий Медведев призвал членов ЕР направить месячную зарплату на помощь медработникам.
"Олег Кожемяко уже дал поручение перечислить его зарплату на поддержку медиков, добавив, что любая помощь нашей медицине сейчас очень важна, например, в наших поликлиниках можно было бы установить стационарные приборы для термометрии на входе", - сказал Руденчик.
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Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. В регионе зафиксированы 347 случаев коронавируса, выздоровели 36 пациентов, умерли трое.
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