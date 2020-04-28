Онлайн-парад Победы: как военные ЦВО поздравили 97-летнего ветерана
Военнослужащие 41-ой общевойсковой армии Центрального военного округа дистанционно поздравили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Алексеевича Мезина с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы. Ветеран в прямом эфире наблюдал за торжественным маршем военнослужащих Новосибирского высшего военного училища.
Военнослужащие 41-ой общевойсковой армии Центрального военного округа дистанционно поздравили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Алексеевича Мезина с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы. Ветеран в прямом эфире наблюдал за торжественным маршем военнослужащих Новосибирского высшего военного училища.
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