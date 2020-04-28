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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-28T15:36
https://ria.ru/20200428/1570686970.html
В Минэнерго оценили возможность пересмотра показателей Энергостратегии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156382/69/1563826920_0:0:3251:1829_1036x0_80_0_0_25f875d0c7e8b332da3b8fece6b33a51.jpg
РИА Новости

В Минэнерго оценили возможность пересмотра показателей Энергостратегии

15:36 28.04.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Павел Львов
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Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минэнерго России вряд ли будет пересматривать производственные показатели в Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года, в частности, касающиеся нефти, из-за текущей ситуации на рынке, сообщил глава департамента ведомства Александр Гладков в ходе онлайн-конференции "Турбулентность ТЭК: точки роста в новой реальности" в рамках Тюменского нефтегазового форума.
"Мы полагаем, что кризис, скорее всего, не сильно повлияет на параметры нефтестратегии по одной простой причине, что все-таки туда закладывались... не сказать, что прям высокие цены на нефть. Поэтому показатели производственные меняться сильно, скорее всего, не будут", - сказал он, комментируя вопрос о том, будет ли пересматриваться одобренная недавно Энергостратегия России в связи с ситуацией на рынке.
Глава департамента также добавил, что в одобренный вариант документа укладываются и новые договоренности России в рамках ОПЕК+. "Мы закладывали изначально отклонения от тех параметров, которые есть в Энергостратегии, на, порядка, от 7% до 10%", - уточнил Гладков.
Правительство России в начале апреля одобрило проект Энергетической стратегии России до 2035 года, подготовленный Минэнерго. Согласно документу, годовая добыча нефти и газового конденсата в стране в период до 2024 года планируется на уровне 555–560 миллионов тонн, до 2035 года - 490-555 миллионов тонн. Стратегия при этом учитывает влияние ситуации с коронавирусом в мире, а также допускает продолжение скоординированных действий стран-экспортеров нефти для регулирования рынка.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
Нефтяная качалка
28 апреля, 15:01Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В Минэнерго назвали ожидаемую среднюю цену на нефть в 2020 году
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКСаудовская АравияЭкономика
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