В Минэнерго оценили возможность пересмотра показателей Энергостратегии

"Мы полагаем, что кризис, скорее всего, не сильно повлияет на параметры нефтестратегии по одной простой причине, что все-таки туда закладывались... не сказать, что прям высокие цены на нефть. Поэтому показатели производственные меняться сильно, скорее всего, не будут", - сказал он, комментируя вопрос о том, будет ли пересматриваться одобренная недавно Энергостратегия России в связи с ситуацией на рынке.