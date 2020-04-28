В Подмосковье умерли пять пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Еще пять человек с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки, общее число умерших в регионе составило 74, сообщается в Telegram-канале оперштаба по ситуации с новым коронавирусом в Московской области.
Накануне оперштаб сообщал о 69 умерших пациентах с коронавирусом. Кроме того, за минувшие сутки в Подмосковье выявлены 523 новых случая коронавируса.
"Всего на данный момент в Подмосковье зафиксирован 10231 случай заболевания коронавирусом. Скончались 74 человека. Выздоровели и выписались 344 человека", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.