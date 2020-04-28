Более 30 россиян вернутся из Чехии на родину

"Во вторник 28 апреля из пражского аэропорта бортом российской авиакомпании Аэрофлот - Российские авиалинии в РФ вылетели 34 россиянина, пожелавших вернуться на родину. Вывозной рейс был организован посольством РФ в Чехии во взаимодействии с "Аэрофлотом", МИД РФ, минтрансом РФ и минкомсвязи РФ. На борт были приняты все российские граждане, ранее зарегистрировавшиеся на портале "Госуслуги" и прибывшие в аэропорт. При отправке рейса присутствовал сотрудник консульского отдела посольства", - говорится в сообщении.