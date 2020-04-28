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2020-04-28T15:13
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Более 30 россиян вернутся из Чехии на родину
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РИА Новости

Более 30 россиян вернутся из Чехии на родину

15:13 28.04.2020
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
ПРАГА, 28 апр – РИА Новости. Специальным вывозным рейсом "Аэрофлота" во вторник отправились из Чехии на родину 34 россиянина, сообщило в Facebook посольство РФ в Праге.
Ранее сообщалось, что россияне во вторник возвращаются на родину вывозными рейсами из Израиля, Чехии, Таиланда и Индонезии.
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"Во вторник 28 апреля из пражского аэропорта бортом российской авиакомпании Аэрофлот - Российские авиалинии в РФ вылетели 34 россиянина, пожелавших вернуться на родину. Вывозной рейс был организован посольством РФ в Чехии во взаимодействии с "Аэрофлотом", МИД РФ, минтрансом РФ и минкомсвязи РФ. На борт были приняты все российские граждане, ранее зарегистрировавшиеся на портале "Госуслуги" и прибывшие в аэропорт. При отправке рейса присутствовал сотрудник консульского отдела посольства", - говорится в сообщении.
"Благодарим все российские структуры, принимавшие участие в вывозе россиян из Чехии. Желаем нашим согражданам крепкого здоровья и благополучного возвращения домой", - отметили в посольстве.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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100008
АэрофлотМоскваЧехияШереметьево (аэропорт)ПрагаВ мире
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