Роспатент рассказал о заявках на изобретения по коронавирусу

Отвечая на вопрос, увеличилось ли число заявок на регистрацию товарных знаков, изобретений или полезных моделей с названием "коронавирус", COVID-19, он сказал: "Действительно, количество таких заявок увеличилось".

"Пока заявки находятся на стадии рассмотрения, решение по ним не принято и мы не можем публиковать, мы не можем озвучивать темы, называть их, но количество мы можем сказать. За последние два месяца мы получили 26 заявок на изобретения, 8 заявок на полезные модели, из них в сумме три - экспертизы уже проведены, получены положительные результаты экспертизы, документы готовы к выдаче патента", - указал он.