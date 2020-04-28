Роспатент рассказал о заявках на изобретения по коронавирусу

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Роспатент за последние два месяца получил 26 заявок на изобретения и 8 заявок на полезные модели, связанные с темой коронавируса или же имеющие в названии его упоминание, заявил директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин в ходе онлайн-брифинга.
Отвечая на вопрос, увеличилось ли число заявок на регистрацию товарных знаков, изобретений или полезных моделей с названием "коронавирус", COVID-19, он сказал: "Действительно, количество таких заявок увеличилось".
"Пока заявки находятся на стадии рассмотрения, решение по ним не принято и мы не можем публиковать, мы не можем озвучивать темы, называть их, но количество мы можем сказать. За последние два месяца мы получили 26 заявок на изобретения, 8 заявок на полезные модели, из них в сумме три - экспертизы уже проведены, получены положительные результаты экспертизы, документы готовы к выдаче патента", - указал он.
Патент, по его словам, уже выдан ЦНИИ Минобороны РФ на способ очистки промышленных вентиляционных систем от опасных микроорганизмов, бактерий, вирусов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.