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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T15:11
https://ria.ru/20200428/1570686650.html
Глава Башкирии сравнил пандемию COVID-19 с фашизмом
https://cdn23.img.ria.ru/images/155847/29/1558472975_0:46:2302:1340_1036x0_80_0_0_05dcf8e6408e9dc7436b8158925eb7b3.jpg
РИА Новости

Глава Башкирии сравнил пандемию COVID-19 с фашизмом

15:11 28.04.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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УФА, 28 апр - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров на первом международном онлайн-форуме "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии" сравнил пандемию коронавирусной инфекции с фашизмом, от которого сначала пострадала Европа, а потом Советский Союз.
Власти Башкирии 28 апреля организовали первый международный форум в онлайн-формате "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии", на котором обсудили перспективы развития глобальной экономики и социальной сферы.
"Человечество так устроено, что в самые критические минуты выживает, жизнь всегда побеждает и, соответственно, человечество начинает думать о будущем. Не знаю, уместно или нет, но проведу параллель – август 41 года, когда фашистская Германия практически захватила всю Европу и уже вторглась на территорию Советского Союза и победоносно шла первое время, уже в августе 41 года государства собрались и начали рисовать контуры нового мира, который будет после победы над фашизмом. Нам тоже сейчас, на мой взгляд, надо уже об этом поговорить", - сказал на форуме Хабиров.
По его мнению, после окончания пандемии общество станет гораздо более информированным, существенно мобильным и рефлексивным. "И представьте, что произошло на самом деле, буквально за полтора месяца, я говорю о России, человек, который считал себя Homo sapiens, превратился из царя зверей в объект охоты простейших микроорганизмов. Человечество запускало ракеты в космос, изучало глубины океанов, а сейчас мы целеустремленно налаживаем наши производства, шьем маски, антисептики. Человек наслаждался свободой, а сейчас сидит в своей квартире на самоизоляции и очень устал", - заявил глава Башкирии.
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Он отметил, что в рамках серьезных изменений человечество очень испугалось неведомой угрозы, последствий и предположений. "Сегодня же многие из нас вдруг стали "вирусологами" или "звездочетами". В будущем у общества будет стремление к социальной стабильности, политической и экономической. Наша страна хорошо организовала работу по профилактике коронавируса, даже если смотреть на показатели летальности болезни, у нас низкий уровень летальности от коронавируса, и ход организации мер в нашей стране – результат именно этого, мобилизации всех властных институтов вокруг сильного лидера, президента России Владимира Путина", - заявил глава Башкирии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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