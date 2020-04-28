Глава Башкирии сравнил пандемию COVID-19 с фашизмом

"Человечество так устроено, что в самые критические минуты выживает, жизнь всегда побеждает и, соответственно, человечество начинает думать о будущем. Не знаю, уместно или нет, но проведу параллель – август 41 года, когда фашистская Германия практически захватила всю Европу и уже вторглась на территорию Советского Союза и победоносно шла первое время, уже в августе 41 года государства собрались и начали рисовать контуры нового мира, который будет после победы над фашизмом. Нам тоже сейчас, на мой взгляд, надо уже об этом поговорить", - сказал на форуме Хабиров.