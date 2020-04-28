В Смоленской области умер третий пациент с коронавирусом

БРЯНСК, 28 апр - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусной инфекцией, умерших в Смоленской области, за сутки возросло до трех человек, сообщают региональные власти.
"По сообщению регионального оперативного штаба, число смолян, заболевших новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 45. Впервые заболевшие выявлены в Кардымовском и Угранском районах. Выписаны по выздоровлению 26 человек, 3 летальных исхода", - говорится в сообщении.
На данный момент не уточняется возраст, пол и место жительства третьего скончавшегося.
Накануне сообщалось о 324 заболевших. При этом в закрытом на карантин из-за вспышки заболевания Вяземском районе за сутки число зараженных увеличилось на четыре человека и достигло 148. По решению губернатора, с конца прошлой недели особые ограничительные меры также введены в городе Гагарин, число заболевших в Гагаринском районе на сегодня составляет 28 человек. В Десногорске, где расположена Смоленская АЭС, карантин был введен превентивно еще в начале апреля, на сегодняшний день там зарегистрировано 14 случаев заболевания.
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