В Смоленской области умер третий пациент с коронавирусом

"По сообщению регионального оперативного штаба, число смолян, заболевших новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 45. Впервые заболевшие выявлены в Кардымовском и Угранском районах. Выписаны по выздоровлению 26 человек, 3 летальных исхода", - говорится в сообщении.