В администрации президента не ждут сокращения рабочих мест в ТЭК

"Если говорить о конкретных приоритетах и преференциях, которые сейчас так или иначе отрасль рассматривает, соответственно фиксирует те риски, которые у нас существуют, безусловно, общеотраслевая задача как системообразующей отрасли экономики в целом и как одной из ключевых отраслей нашего текущего развития - нефтегазовая и электроэнергетическая отрасли, прежде всего, должны думать о сохранении рабочих мест", - продолжил Молодцов.