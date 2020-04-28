В администрации президента не ждут сокращения рабочих мест в ТЭК

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Прямых рисков потери рабочих мест в российской энергетике из-за грядущего сокращения добычи нефти по соглашению ОПЕК+ нет, может произойти перепрофилирование работников отрасли, заявил помощник главы администрации президента РФ Кирилл Молодцов.
Исполнение Россией обязательств по сделке ОПЕК+ приведет к сокращению, например, количества буровых бригад, ремонтных бригад, сказал Молодцов в ходе онлайн-конференции в рамках Тюменского нефтегазового форума. "В этой ситуации скорее произойдет перепрофилирование работников, а ни в коей мере не сокращение", - подчеркнул он.
"Если говорить о конкретных приоритетах и преференциях, которые сейчас так или иначе отрасль рассматривает, соответственно фиксирует те риски, которые у нас существуют, безусловно, общеотраслевая задача как системообразующей отрасли экономики в целом и как одной из ключевых отраслей нашего текущего развития - нефтегазовая и электроэнергетическая отрасли, прежде всего, должны думать о сохранении рабочих мест", - продолжил Молодцов.
"И в данной ситуации отрасль, безусловно, социально ответственна. Вы знаете, что у нас порядка миллиона человек в отраслях энергетики сейчас трудится. В этом смысле рисков, связанных с сокращением или потерей рабочих мест, безусловно, они будут мониториться, но фактически компании подтверждают, что таких прямых рисков нет", - заключил помощник главы администрации президента.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.