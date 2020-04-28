Мастерская "Сенеж" запустила образовательную программу "Звездный путь"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мастерская управления "Сенеж" во вторник запустила новую образовательную программу развития личности "Звездный путь" для победителей конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Эта программа – часть большой работы по поддержке и продвижению победителей наших проектов. Всего у нас в платформе уже 24 проекта, участниками которых за 2 года стали свыше 3,5 миллионов человек. Программа поможет укрепить горизонтальные связи между участниками платформы, поддержит коммуникацию и сотрудничество между ними. Новый проект "Звездный путь" поможет развить лидерские качества, определить и проанализировать свои сильные стороны, возможности, особенности характера и, что немаловажно, барьеры, которые мешают пробить так называемый "стеклянный потолок", – привели в пресс-службе слова генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Онлайн-программа "Звездный путь" включает вебинары, перед каждым из которых участники проходят тест на самооценку, заполняют проверочный чек-лист по теме вебинара, чтобы оценить свой прогресс. На вебинаре эксперт дает советы, как применить полученные результаты на практике. Каждый участник сможет сформулировать собственную технологию достижения успеха и поделиться ей с другими слушателями. После вебинара участники выполняют домашнее задание, по результатам которого получают индивидуальную обратную связь от эксперта. Все слушатели первого модуля программы получат доступ в отдельную систему видеоконференцсвязи, что позволит им взаимодействовать в формате видеозвонков, совещаний, вебинаров и видеоуроков с другими участниками для работы над совместными проектами.
"Образовательная программа будет длиться до конца года. Сейчас она по очевидным причинам проходит в дистанционном формате. Он не менее продуктивный и имеет массу достоинств. Но мы подумаем, как организовать программу после окончания режима самоизоляции", – добавил Комиссаров.
27 апреля, 19:28На ММСО обсудили возможности для саморазвития школьников
Руководитель проекта "Звездный путь" Александр Обрезков отметил, что результатом совместной работы он видит людей, "которые являются неформальными лидерами, притягивают других людей для реализации интересных проектов, воплощения в жизнь креативных идей".