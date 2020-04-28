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2020-04-28T15:04
https://ria.ru/20200428/1570686062.html
Мастерская "Сенеж" запустила образовательную программу "Звездный путь"
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РИА Новости

Мастерская "Сенеж" запустила образовательную программу "Звездный путь"

15:04 28.04.2020
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© Фото : Мастерская управления «Сенеж»/Yaroslav PavlovМастерская управления "Сенеж" на территории городского округа Солнечногорск Московской области
Мастерская управления Сенеж на территории городского округа Солнечногорск Московской области
© Фото : Мастерская управления «Сенеж»/Yaroslav Pavlov
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мастерская управления "Сенеж" во вторник запустила новую образовательную программу развития личности "Звездный путь" для победителей конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Эта программа – часть большой работы по поддержке и продвижению победителей наших проектов. Всего у нас в платформе уже 24 проекта, участниками которых за 2 года стали свыше 3,5 миллионов человек. Программа поможет укрепить горизонтальные связи между участниками платформы, поддержит коммуникацию и сотрудничество между ними. Новый проект "Звездный путь" поможет развить лидерские качества, определить и проанализировать свои сильные стороны, возможности, особенности характера и, что немаловажно, барьеры, которые мешают пробить так называемый "стеклянный потолок", – привели в пресс-службе слова генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Онлайн-программа "Звездный путь" включает вебинары, перед каждым из которых участники проходят тест на самооценку, заполняют проверочный чек-лист по теме вебинара, чтобы оценить свой прогресс. На вебинаре эксперт дает советы, как применить полученные результаты на практике. Каждый участник сможет сформулировать собственную технологию достижения успеха и поделиться ей с другими слушателями. После вебинара участники выполняют домашнее задание, по результатам которого получают индивидуальную обратную связь от эксперта. Все слушатели первого модуля программы получат доступ в отдельную систему видеоконференцсвязи, что позволит им взаимодействовать в формате видеозвонков, совещаний, вебинаров и видеоуроков с другими участниками для работы над совместными проектами.
"Образовательная программа будет длиться до конца года. Сейчас она по очевидным причинам проходит в дистанционном формате. Он не менее продуктивный и имеет массу достоинств. Но мы подумаем, как организовать программу после окончания режима самоизоляции", – добавил Комиссаров.
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Руководитель проекта "Звездный путь" Александр Обрезков отметил, что результатом  совместной работы он видит людей, "которые являются неформальными лидерами, притягивают других людей для реализации интересных проектов, воплощения в жизнь креативных идей".
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Образование - Общество
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