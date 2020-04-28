Мастерская "Сенеж" запустила образовательную программу "Звездный путь"

"Эта программа – часть большой работы по поддержке и продвижению победителей наших проектов. Всего у нас в платформе уже 24 проекта, участниками которых за 2 года стали свыше 3,5 миллионов человек. Программа поможет укрепить горизонтальные связи между участниками платформы, поддержит коммуникацию и сотрудничество между ними. Новый проект "Звездный путь" поможет развить лидерские качества, определить и проанализировать свои сильные стороны, возможности, особенности характера и, что немаловажно, барьеры, которые мешают пробить так называемый "стеклянный потолок", – привели в пресс-службе слова генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Онлайн-программа "Звездный путь" включает вебинары, перед каждым из которых участники проходят тест на самооценку, заполняют проверочный чек-лист по теме вебинара, чтобы оценить свой прогресс. На вебинаре эксперт дает советы, как применить полученные результаты на практике. Каждый участник сможет сформулировать собственную технологию достижения успеха и поделиться ей с другими слушателями. После вебинара участники выполняют домашнее задание, по результатам которого получают индивидуальную обратную связь от эксперта. Все слушатели первого модуля программы получат доступ в отдельную систему видеоконференцсвязи, что позволит им взаимодействовать в формате видеозвонков, совещаний, вебинаров и видеоуроков с другими участниками для работы над совместными проектами.