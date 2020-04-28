В Минэнерго назвали ожидаемую среднюю цену на нефть в 2020 году

"В этом году мы ожидаем, что цена (нефти - ред.) в среднем будет в районе 30 с чем-то долларов. То есть это не будет 15 и не будет 20. Именно на это, собственно, и направлены все наши усилия. А при этих ценах энергостратегия, еще раз подчеркиваю, она вполне укладывается в те параметры, которые мы предполагали", - сказал он в ходе онлайн-конференции "Турбулентность ТЭК: точки роста в новой реальности" в рамках Тюменского нефтегазового форума.