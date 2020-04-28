Саратовский минздрав рассказал о состоянии пациентов с COVID-19

САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за сутки увеличилось до восьми, еще порядка 30 человек находятся на кислородной поддержке, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Ранее он сообщил, что по данным на понедельник шесть пациентов с COVID-19 в Саратовской области были подключены к аппаратам ИВЛ, еще 16 находились на кислородной поддержке.
"На сегодняшний день у нас на аппаратах ИВЛ находятся восемь пациентов из всех тех, кто получает сегодня лечение... Число больных с новой коронавирусной инфекцией, которые находятся на кислородной поддержке, увеличилось, на сегодняшний день их порядка 30 человек", - сказал Шувалов во вторник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 28 апреля лабораторно подтверждены 359 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 47 человек.
Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В Ершовском и Балтайском районах введен карантин - запрещен въезд и выезд.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.