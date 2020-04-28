Саратовский минздрав рассказал о состоянии пациентов с COVID-19

"На сегодняшний день у нас на аппаратах ИВЛ находятся восемь пациентов из всех тех, кто получает сегодня лечение... Число больных с новой коронавирусной инфекцией, которые находятся на кислородной поддержке, увеличилось, на сегодняшний день их порядка 30 человек", - сказал Шувалов во вторник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.