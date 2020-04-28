В Чечне закрыли отделение онкодиспансера из-за пациентки с COVID-19

"Проведение химиотерапии в круглосуточном стационаре временно приостановлено, отделение закрыто после посещения пациентки, у которой выявили коронавирус, медперсонал и пациенты находятся на самоизоляции", - уточнили в пресс-службе.
Больную направили в инфекционную больницу, химиотерапию пациенты будут проходить пока в дневном стационаре.
"Проведение курса химиотерапии у каждого пациента индивидуально обсуждается по телефону с лечащим врачом-химиотерапевтом. При невозможности отложить курс, госпитализация будет производиться в дневной стационар", - говорится в сообщении пресс-службы.
При этом для госпитализации в больницу необходимо наличие справки терапевта от эпидокружении пациента и результат анализа на COVID-19.
В Чечне, по данным регионального минздрава, зарегистрировано 429 случаев заражения коронавирусом, 26 выздоровели, шесть человек скончались.