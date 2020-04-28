В Чечне закрыли отделение онкодиспансера из-за пациентки с COVID-19

ГРОЗНЫЙ, 28 апр – РИА Новости. Отделение химиотерапии Республиканского онкологического диспансера в Отделение химиотерапии Республиканского онкологического диспансера в Чечне закрыли на самоизоляцию после выявленного у пациентки COVID-19 , сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе медучреждения.

"Проведение химиотерапии в круглосуточном стационаре временно приостановлено, отделение закрыто после посещения пациентки, у которой выявили коронавирус, медперсонал и пациенты находятся на самоизоляции", - уточнили в пресс-службе.

Больную направили в инфекционную больницу, химиотерапию пациенты будут проходить пока в дневном стационаре.

"Проведение курса химиотерапии у каждого пациента индивидуально обсуждается по телефону с лечащим врачом-химиотерапевтом. При невозможности отложить курс, госпитализация будет производиться в дневной стационар", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом для госпитализации в больницу необходимо наличие справки терапевта от эпидокружении пациента и результат анализа на COVID-19.