Ургант высказался о скандале из-за слов Тодоренко о домашнем насилии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала заступился за телеведущую Регину Тодоренко, подвергшуюся критике после слов о домашнем насилии.
Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как заявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что на них поднимают руку. В частности, она поинтересовалась, что пострадавшие делали, чтобы их не били. Позже ведущая принесла извинения, но некоторые рекламодатели уже прекратили с ней сотрудничество, а журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года".
Ургант отметил, что считает домашнее насилие неприемлемым, но заступился за Тодоренко, напомнив, что она извинилась за свои слова.
"Травля и буллинг в интернете — это такое же насилие", — сказал он, призвав критиков телеведущей финансово поддержать организации, которые занимаются этой проблемой.