Ургант высказался о скандале из-за слов Тодоренко о домашнем насилии

Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как заявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что на них поднимают руку. В частности, она поинтересовалась, что пострадавшие делали, чтобы их не били. Позже ведущая принесла извинения, но некоторые рекламодатели уже прекратили с ней сотрудничество, а журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года".