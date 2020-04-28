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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T14:58
https://ria.ru/20200428/1570685488.html
ГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19
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РИА Новости

ГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19

14:58 28.04.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
Ранее глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских сообщил о положительных анализах на коронавирус у 69 пациентов и девяти медицинских работников больницы №1 Екатеринбурга, позже полпред в УрФО Николай Цуканов заявил, что число инфицированных возросло до 114. По данным губернатора Свердловской области, на 22 апреля подтвержденные случаи COVID-19 также выявлены у медперсонала и пациентов в екатеринбургских больницах №40, №20, №14 и в "Новой больнице".
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Как сообщили в управлении Генпрокуратуры по округу, режим повышенной готовности в Свердловской области был введен 18 марта, соответственно, органам местного самоуправления было предписано обеспечить проведение необходимых противоэпидемических мероприятий.
"Учитывая, что непринятие администрацией муниципального образования мер по усилению контроля на данном направлении может повлечь за собой нарушение трудовых прав медицинских работников и прав граждан на охрану здоровья, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - говорится в сообщении.
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По данным на 28 апреля, в Свердловской области зарегистрированы 539 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 85 – за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2010208
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияДмитрий КозловскийАлександр ВысокинскийЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Генеральная прокуратура РФНиколай ЦукановСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
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