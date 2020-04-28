СМИ сообщили о разведывательных полетах из-за слухов о Ким Чен Ыне

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Газета "Чосон ильбо" сообщила, что американо-южнокорейские силы в понедельник поднимали в воздух разведывательную авиацию.
Газета не приводит источник данных, но сообщает, что в общей сложности полеты выполняли шесть разведывательных самолетов, в том числе три американских RC-13, а также один E-8C J-STARS и один EO-5C. Также опубликовано фото, на котором, согласно подписи газеты, изображен высотный самолет-разведчик U-2, возвращающийся на базу ВВС США в Осане во второй половине дня 27 апреля.
По данным газеты, разведывательная авиация стала особенно регулярно использоваться с конца 2019 года, но при последнем вылете было поднято большее, чем раньше, число самолетов.
Согласно более ранним сообщениям той же газеты, американские самолеты разведки совершали полеты в районе Корейского полуострова не менее 12 раз с начала года, половину из них - с начала апреля.
После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.
Министр по делам национального объединения Южной Кореи - профильного ведомства по межкорейским контактам - Ким Ён Чхоль ранее назвал "фейком" и "инфодемией" слухи о проблемах со здоровьем лидера КНДР.