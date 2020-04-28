СМИ сообщили о разведывательных полетах из-за слухов о Ким Чен Ыне

По данным газеты, разведывательная авиация стала особенно регулярно использоваться с конца 2019 года, но при последнем вылете было поднято большее, чем раньше, число самолетов.

Согласно более ранним сообщениям той же газеты, американские самолеты разведки совершали полеты в районе Корейского полуострова не менее 12 раз с начала года, половину из них - с начала апреля.