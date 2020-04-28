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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T14:58
https://ria.ru/20200428/1570685366.html
Постоянный координатор ООН призвала белорусов оставаться дома
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_0:0:3167:1782_1036x0_80_0_0_03919a24cf281f6fd443c35a39c6ab36.jpg
РИА Новости

Постоянный координатор ООН призвала белорусов оставаться дома

14:58 28.04.2020
2583
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 28 апр - РИА Новости. Постоянный координатор ООН в Белоруссии Иоанна Казана-Вишневецкий в связи с "эволюцией вспышки" COVID-19 на территории республики призвала белорусов оставаться дома.
Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 919, превысив 12,2 тысячи, количество умерших - на 4 до 79 человек, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики. В минувшие сутки зафиксировано максимальное количество случаев заражения коронавирусом за сутки с момента его регистрации в Белоруссии.
"Несмотря на активные усилия правительства и международных партнеров, в настоящее время мы наблюдаем в Беларуси эволюцию вспышки инфекции COVID-19, которая характеризуется устойчивой и распространяющейся локальной передачей", - отмечается в заявлении постоянного координатора ООН в Белоруссии, размещенном на сайте организации. Там подчеркивается, что в воскресенье в стране было зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения COVID-19, а ровно месяц назад было всего 86 случаев.
Координатор подчеркивает, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует внедрение мер физического дистанцирования и перенос всех массовых мероприятий. Кроме этого, ВОЗ рекомендует внедрить возможность дистанционной работы и дистанционного обучения, приостановить работу предприятий, не оказывающих основных услуг, в том числе кафе, ресторанов, торговых центров. ВОЗ призывает сократить количество несущественных передвижений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов, что касается поездок за город, в деревни и на дачи, напоминается в заявлении.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
"Меры общественного здравоохранения в масштабах всего общества, направленные на физическое дистанцирование, могут помочь предотвратить и замедлить распространение вируса. Медицинские учреждения могут использовать это время на то, чтобы подготовить ресурсы – медицинских работников, койко-места, изолированные палаты, отделения реанимации и интенсивной терапии и средства защиты для подготовки к увеличению количества случаев инфекции", - отмечается в заявлении.
"Вирус может быть смертельным, даже если вы молоды и сильны. К сожалению, бывает и так, что вы не знаете, есть ли у вас вирус, но можете быть его носителем и распространителем... Пожалуйста, оставайтесь дома, чтобы остановить COVID-19. Это поможет медикам, предприятиям и сотрудникам экстренных служб выполнять свою работу и справляться с кризисом", - говорится в заявлении.
В Белоруссии борются с коронавирусом очагово. В частности, как отмечали в минздраве республики, власти принимают меры по выявлению пациентов с коронавирусной инфекцией и тех, с кем они контактировали, заболевшие и контакты первого-второго уровней изолируются. По всей стране проводятся противоэпидемические мероприятия, однако карантин власти не вводят. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что власти будут "действовать сообразно обстановке" и не исключил, что в случае обострения ситуации с новым коронавирусом в стране будут приняты решения по изоляции людей и отмене массовых мероприятий, но пока в этом нет необходимости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияООНВ мире
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