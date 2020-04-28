Постоянный координатор ООН призвала белорусов оставаться дома

Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 919, превысив 12,2 тысячи, количество умерших - на 4 до 79 человек, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики. В минувшие сутки зафиксировано максимальное количество случаев заражения коронавирусом за сутки с момента его регистрации в Белоруссии.

"Несмотря на активные усилия правительства и международных партнеров, в настоящее время мы наблюдаем в Беларуси эволюцию вспышки инфекции COVID-19, которая характеризуется устойчивой и распространяющейся локальной передачей", - отмечается в заявлении постоянного координатора ООН в Белоруссии, размещенном на сайте организации. Там подчеркивается, что в воскресенье в стране было зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения COVID-19, а ровно месяц назад было всего 86 случаев.

"Меры общественного здравоохранения в масштабах всего общества, направленные на физическое дистанцирование, могут помочь предотвратить и замедлить распространение вируса. Медицинские учреждения могут использовать это время на то, чтобы подготовить ресурсы – медицинских работников, койко-места, изолированные палаты, отделения реанимации и интенсивной терапии и средства защиты для подготовки к увеличению количества случаев инфекции", - отмечается в заявлении.

"Вирус может быть смертельным, даже если вы молоды и сильны. К сожалению, бывает и так, что вы не знаете, есть ли у вас вирус, но можете быть его носителем и распространителем... Пожалуйста, оставайтесь дома, чтобы остановить COVID-19. Это поможет медикам, предприятиям и сотрудникам экстренных служб выполнять свою работу и справляться с кризисом", - говорится в заявлении.