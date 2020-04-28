В Подмосковье еще 25 человек вылечились от коронавируса

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Еще 25 пациентов с коронавирусом выздоровели в Подмосковье, в настоящее время врачи вылечили уже 344 человека, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации с новым коронавирусом в Московской области.
"Еще 25 заболевших коронавирусом выздоровели в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию. Всего на данный момент в Московской области от коронавируса вылечились и выписались 344 человека", - говорится в сообщении.
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