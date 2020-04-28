В Подмосковье еще 25 человек вылечились от коронавируса

"Еще 25 заболевших коронавирусом выздоровели в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию. Всего на данный момент в Московской области от коронавируса вылечились и выписались 344 человека", - говорится в сообщении.