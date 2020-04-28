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Туризм
2020-04-28T15:49
https://ria.ru/20200428/1570685026.html
В Нидерландах цветочные фермы сделали для туристов послание из тюльпанов
https://cdn21.img.ria.ru/images/137680/52/1376805284_0:169:3044:1881_1036x0_80_0_0_6699a802894307ce37ad8dd1b1f195f7.jpg
РИА Новости

В Нидерландах цветочные фермы сделали для туристов послание из тюльпанов

15:49 28.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПоле голландских тюльпанов. Королевство Нидерланды.
Поле голландских тюльпанов. Королевство Нидерланды.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В Нидерландах цветочные фермы сделали для туристов необычное послание из тюльпанов, фотографии которого стали вирусными в сети, сообщает Lonely Planet.
Ежегодно весной поля цветущих тюльпанов становились такой же достопримечательностью страны, как деревянные башмаки или мельницы. Тысячи туристов приезжали специально, чтобы увидеть цветы разных оттенков и форм. В этом году из-за пандемии полюбоваться весенним цветением туристы не смогут.
Владельцы цветочных ферм и турфирмы решили сделать для гостей необычное послание. Из растений разных оттенков на полях появились надписи "Увидимся в следующем году".
"Многие пользователи в соцсетях писали, что они хотели бы сейчас быть здесь. И мы решили отправить им необычное послание и сказать, что мы тоже по ним скучаем", — рассказала Нинке Рингерсма, представитель одного из туроператоров.
Фотографии стали вирусными, их постили пользователи в соцсетях, телеканалы делали репортажи, а туристы, не сумевшие посетить Нидерланды, писали, что "это вдохновляющее послание скрасило их день".
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