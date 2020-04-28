В Нидерландах цветочные фермы сделали для туристов послание из тюльпанов

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В Нидерландах цветочные фермы сделали для туристов необычное послание из тюльпанов, фотографии которого стали вирусными в сети, В Нидерландах цветочные фермы сделали для туристов необычное послание из тюльпанов, фотографии которого стали вирусными в сети, сообщает Lonely Planet.

Ежегодно весной поля цветущих тюльпанов становились такой же достопримечательностью страны, как деревянные башмаки или мельницы. Тысячи туристов приезжали специально, чтобы увидеть цветы разных оттенков и форм. В этом году из-за пандемии полюбоваться весенним цветением туристы не смогут.

Владельцы цветочных ферм и турфирмы решили сделать для гостей необычное послание. Из растений разных оттенков на полях появились надписи "Увидимся в следующем году".

"Многие пользователи в соцсетях писали, что они хотели бы сейчас быть здесь. И мы решили отправить им необычное послание и сказать, что мы тоже по ним скучаем", — рассказала Нинке Рингерсма, представитель одного из туроператоров.