Москвичам пообещали первую весеннюю грозу и до 23 градусов тепла

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Первая весенняя гроза и до 23 градусов тепла ожидается в московском регионе в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, 1 мая будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью ноль – плюс пять, днем – 10-15 градусов тепла. На следующий день, 2 мая, будет облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь, скользнет теплый фронт, который откроет дорогу Атлантическому воздуху, ночью плюс один – плюс шесть, днем плюс 11 – плюс 16.
"Самое интересное начнется 3 мая, в воскресенье, когда Москва окажется в теплом секторе Атлантического циклона. Будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, и я ожидаю первую весеннюю грозу в Москве. Ночью будет плюс пять – плюс десять, а днем – плюс 18 – плюс 23", - отметил Тишковец.