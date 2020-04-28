Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-28T14:50
https://ria.ru/20200428/1570684737.html
Москвичам пообещали первую весеннюю грозу и до 23 градусов тепла
https://cdn24.img.ria.ru/images/146612/74/1466127444_0:100:3286:1948_1036x0_80_0_0_7ccc326ac16638aff4bdd13e248a1c99.jpg
РИА Новости

Москвичам пообещали первую весеннюю грозу и до 23 градусов тепла

14:50 28.04.2020
2693
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛивень и штормовой ветер в Москве
Ливень и штормовой ветер в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Первая весенняя гроза и до 23 градусов тепла ожидается в московском регионе в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, 1 мая будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью ноль – плюс пять, днем – 10-15 градусов тепла. На следующий день, 2 мая, будет облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь, скользнет теплый фронт, который откроет дорогу Атлантическому воздуху, ночью плюс один – плюс шесть, днем плюс 11 – плюс 16.
Теплая погода в Москве
27 апреля, 13:30
Теплая погода без экстремальных показателей ожидает москвичей летом
"Самое интересное начнется 3 мая, в воскресенье, когда Москва окажется в теплом секторе Атлантического циклона. Будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, и я ожидаю первую весеннюю грозу в Москве. Ночью будет плюс пять – плюс десять, а днем – плюс 18 – плюс 23", - отметил Тишковец.
1932201
ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Стойка ресепшена на Московской бирже
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:47В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
15:46Пандемия коронавируса дала шанс для солидарности наций, считает Небензя
15:45Экономическая активность в России стабилизировалась, заявила Набиуллина
15:44В Финляндии число жертв коронавируса достигло 260
15:42Полпред в УрФО попросил правительство поддержать "Уральские авиалинии"
15:42Московские суды будут работать с ограничениями до 31 мая
15:39Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море
15:38В Петербурге умерли четыре пациента с коронавирусом
15:38Ценность Победы с каждым годом все очевиднее, заявил президент Киргизии
15:34Трамп не верит, что Китай преднамеренно выпустил коронавирус
15:34Власти Кубани попросили Ростуризм о поддержке курортной отрасли
15:33В Киргизии продлят режим ЧС из-за коронавируса
15:30Российские дипломаты в Китае возложили венок к мемориалу советским воинам
15:29Путин и премьер Италии поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы
15:28Конте поблагодарил Путина за помощь в борьбе с COVID-19 в Италии
15:26В Липецкой области продлили режим самоизоляции
15:26Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
15:23Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в "Ленэкспо"
15:23Новый клип Little Big за три часа набрал более миллиона просмотров
15:22Число жертв коронавируса в мире превысило 270 тысяч
Лента новостейМолния