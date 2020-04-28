Москвичам пообещали первую весеннюю грозу и до 23 градусов тепла

По его словам, 1 мая будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью ноль – плюс пять, днем – 10-15 градусов тепла. На следующий день, 2 мая, будет облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь, скользнет теплый фронт, который откроет дорогу Атлантическому воздуху, ночью плюс один – плюс шесть, днем плюс 11 – плюс 16.