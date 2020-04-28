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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T17:08
https://ria.ru/20200428/1570684681.html
Путин выступит с обращением по коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570521814_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_8b3ed5787b887685fae4a5033b7af62f.jpg
РИА Новости

Путин выступит с обращением по коронавирусу

14:53 28.04.2020 (обновлено: 17:08 28.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
Президент Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции . Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин запланировал "большое выступление" на совещании с правительством и главами регионов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это действительно так. Но я не буду ничего анонсировать, давайте дождемся этого совещания", — сказал он.
По словам Пескова, совещание, посвященное вопросом борьбы с распространением коронавируса, начнется с 15:00 до 16:00. На нем выступят с докладами глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, губернаторы Мурманской, Сахалинской и Белгородской областей, временно исполняющие обязанности глав Иркутской области и Севастополя.
"Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями и оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период", — сказал Песков.
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Ранее некоторые политики не исключили, что на совещании Путин может сделать заявление о необходимости продлить ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом, в частности, говорили глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, а также губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, по мнению которого президент также предложит и новые экономические меры.
Многие эксперты также уже заявляли, что действующий в России режим самоизоляции целесообразно продлить до 12 мая, а выход из него должен быть постепенным.
Весь апрель объявлен в России нерабочим. Власти настоятельно призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.
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Ситуация с коронавирусом

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,8 миллиона человек, почти 200 тысяч умерли.
В России число заразившихся превысило 93 тысячи, 867 человек скончались, почти восемь с половиной тысяч выздоровели. Только за последние сутки в стране выявили 6411 новых случаев. Больше всего их в Москве — 3075, за столицей следуют Подмосковье (523) и Санкт-Петербург (198).
Лидером по числу заболевших и умерших остаются США — по статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 там заболели почти миллион человек, а число жертв превысило 56 тысяч. Следом идут Италия, Испания, Франция и Великобритания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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