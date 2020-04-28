Путин выступит с обращением по коронавирусу

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин запланировал "большое выступление" на совещании с правительством и главами регионов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Это действительно так. Но я не буду ничего анонсировать, давайте дождемся этого совещания", — сказал он.

По словам Пескова, совещание, посвященное вопросом борьбы с распространением коронавируса, начнется с 15:00 до 16:00. На нем выступят с докладами глава Роспотребнадзора Анна Попова , мэр Москвы Сергей Собянин , министр здравоохранения Михаил Мурашко , губернаторы Мурманской, Сахалинской и Белгородской областей, временно исполняющие обязанности глав Иркутской области и Севастополя.

"Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями и оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период", — сказал Песков.

Ранее некоторые политики не исключили, что на совещании Путин может сделать заявление о необходимости продлить ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом, в частности, говорили глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин , а также губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, по мнению которого президент также предложит и новые экономические меры.

Многие эксперты также уже заявляли, что действующий в России режим самоизоляции целесообразно продлить до 12 мая, а выход из него должен быть постепенным.

Весь апрель объявлен в России нерабочим. Власти настоятельно призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.

Ситуация с коронавирусом

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,8 миллиона человек, почти 200 тысяч умерли.

В России число заразившихся превысило 93 тысячи, 867 человек скончались, почти восемь с половиной тысяч выздоровели. Только за последние сутки в стране выявили 6411 новых случаев. Больше всего их в Москве — 3075, за столицей следуют Подмосковье (523) и Санкт-Петербург (198).

Лидером по числу заболевших и умерших остаются США — по статистике Университета Джонса Хопкинса , COVID-19 там заболели почти миллион человек, а число жертв превысило 56 тысяч. Следом идут Италия, Испания, Франция и Великобритания.