Минздрав разъяснил правила госпитализации пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пациенты с COVID-19 старше 65 лет, беременные, дети до 3 лет, а также проживающие совместно с лицами из групп риска должны госпитализироваться, следует из рекомендаций Пациенты с COVID-19 старше 65 лет, беременные, дети до 3 лет, а также проживающие совместно с лицами из групп риска должны госпитализироваться, следует из рекомендаций Минздрава РФ

Согласно документу, госпитализировать пациента с положительным тестом на коронавирус должны при ряде обстоятельств. Например, при частоте дыхательных движений 22 и больше в минуту или насыщении крови кислородом менее 93%.

Даже при легком течении заболевания должны госпитализировать беременных, пациентов старше 65 лет и пациентов с симптомами ОРВИ, имеющих хроническую сердечную недостаточность, сахарный диабет, заболевания дыхательной системы, а также детей до трех лет и детей до 18 лет с симптомами ОРВИ, если у них есть хронические заболевания.

Госпитализации также подлежат проживающие совместно с гражданами, относящимися к группам риска (лица в возрасте старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями), если их невозможно отселить. В данном случае тяжесть протекания болезни также не имеет значения