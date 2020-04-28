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Новости СУЭК
2020-04-28T14:49
https://ria.ru/20200428/1570684595.html
Волонтеры СУЭК в Хабаровском крае присоединились к акции "МыВместе"
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РИА Новости

Волонтеры СУЭК в Хабаровском крае присоединились к акции "МыВместе"

14:49 28.04.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин Город Хабаровск
Город Хабаровск
© РИА Новости / Игорь Онучин
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Молодые сотрудники АО "Ургалуголь" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) в Хабаровском крае и студенты Чегдомынского горно-технологического техникума присоединились к всероссийской волонтерской акции "МыВместе" - Ониа, в частности, будут формировать и заниматься развозом  продуктовых наборов ветеранам и особо уязвимым в период пандемии коронавируса категориям населения, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК),
СУЭК поддерживает волонтерскую акцию во всех регионах, где работают предприятия компании. Первыми доставлять продуктовые наборы, витамины, фрукты пожилым людям, инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям начали активисты молодежных советов предприятий СУЭК и учащиеся профильных классов из Красноярского края и Кемеровской области. Волонтеры, поддерживаемые СУЭК, также шефствуют над социальными учреждениями, организуют полезный и познавательный онлайн-досуг для детей. Ребята из трудовых отрядов и профильных классов СУЭК в дни самоизоляции также помогают младшим школьникам в дистанционном обучении.
Все акции, предполагающие контакт с жителями, проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности: СУЭК обеспечивает волонтеров средствами индивидуальной защиты - респираторными масками, дезинфицирующими средствами.
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
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