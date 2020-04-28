В Кузбассе опровергли данные о том, что медиков не тестируют на COVID-19

"(Тестирования проводятся) в плановом порядке не реже одного раза в 7-10 дней. В случае проявления симптомов, незащищенного контакта или по показаниям – незамедлительно", – сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Кузбасса.

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 114 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, два пациента скончались. У одной из умерших только посмертный анализ показал наличие коронавирусной инфекции. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9634 человека (в статистику включены все, кто получил предписания о самоизоляции).